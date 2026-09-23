🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Öl holt Verluste auf

    1585 Aufrufe 1585 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsen geben Gewinne ab, nachdem sich Ölpreis erholt - Gold, Bitcoin fallen

    Der DAX hat seine frühen Gewinne nicht halten können, Verluste bei Telekom und Zalando belasten. Der Ölpreis hat seine Abwärtsbewegung gestoppt.

    Für Sie zusammengefasst
    Öl holt Verluste auf - Börsen geben Gewinne ab, nachdem sich Ölpreis erholt - Gold, Bitcoin fallen
    Foto: Boris Roessler/dpa

    Der deutsche Aktienmarkt hat seine Gewinne am Mittwoch nicht halten können. Rund eine Stunde nach Handelsbeginn tendierte der Leitindex bei 25.612 Punkten nahezu unverändert, nachdem er zuvor bis auf knapp 25.730 Punkte gestiegen war. Für Zurückhaltung sorgte der volatile Ölpreis, der immer wieder zwischen Verlusten und Gewinnen wechselte.

    Die Anleger hoffen auf eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA und Iran. Gleichzeitig gibt es Hinweise auf eine mögliche Normalisierung der Ölströme aus Saudi-Arabien. Berichten zufolge wurde die East-West-Pipeline wieder hochgefahren, was die Sorge vor einer längerfristigen Angebotsknappheit am Ölmarkt reduziert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    29.389,41€
    Basispreis
    2,16
    Ask
    × 14,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    33.550,50€
    Basispreis
    2,12
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bei den deutschen Einzelwerten steht Wacker Chemie im Fokus. Der Spezialchemiekonzern hat seine Beteiligung am Halbleiter-Waferhersteller Siltronic erneut reduziert. Wacker platzierte 2,2 Millionen Siltronic-Aktien beziehungsweise rund 6,7 Prozent des Grundkapitals bei institutionellen Investoren. Der Verkaufspreis lag bei 77,25 Euro je Aktie, wodurch Wacker ein Bruttoerlös von rund 171 Millionen Euro zufließt. Die Beteiligung sinkt damit von rund 21,7 Prozent auf etwa 15 Prozent. Die Wacker-Aktie verteuerte sich um 2,7 Prozent, während es für Siltronic um 3,1 Prozent abwärts ging.

    Wall Street nahe Rekordständen

    Die US-Börsen hatten am Dienstag gemischte Signale geliefert. Während der Nasdaq Composite dank der anhaltenden KI-Euphorie erneut in Richtung Rekordhoch lief, blieben der S&P 500 und der Dow Jones verhaltener. Besonders Technologiewerte profitierten von der Fantasie rund um neue KI-Anwendungen. Futures deuten am Mittwoch auf einen minimal festeren Handelsstart der US-Börsen hin.

    Asien setzt Tech-Rallye fort

    Auch die asiatischen Märkte tendierten am Mittwoch überwiegend freundlich. Vor allem Technologieaktien profitierten von der anhaltenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur und Anwendungen. Die asiatischen Börsen steuern auf den sechsten Handelstag in Folge mit Gewinnen zu. Südkoreas Kospi und der japanische Nikkei legten zu.

    In China stehen zudem die Beziehungen zu den USA im Fokus. Die Märkte richten ihren Blick auf mögliche Fortschritte bei Handels- und Technologiethemen zwischen Washington und Peking. Der Hang Seng in Hongkong und der Shanghai-Index fielen zurück.

    Ölpreis ohne klare Linie

    Der Ölmarkt bleibt der wichtigste Treiber für die Stimmung. Brent notiert aktuell leicht fester und näher sich der Marke von 100 US-Dollar je Barrel wieder an, die US-Sorte WTI fällt unter die Marke von 90 US-Dollar. Vor allem Brent-Öl zeigt sich aber sehr volatil und pendelt immer wieder zwischen Gewinnen und Verlusten. 

    Auch die Renditen an den Anleihemärkten zeoigten keine einheitliche Linie. Die zehnjährige US-Staatsanleihe rentiert knapp unter fünf Prozent weiterhin niedriger, bei zehnjährigen Bunds zog die Rendite wieder etwas an auf 3,46 Prozent.

    Bis zu 120 € Prämie sichern
    Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Jetzt teilnehmen

     

    Gold bleibt gefragt

    Der Goldpreis hat mit der Kehrtwende am Ölmarkt auch einen Schwenk vollzogen und fällt um 0,4 Prozent auf 4.358 US-Dollar, während es für Silber um 0,9 Prozent abwärts geht.

    Euro sinkt – Bitcoin unter Druck

    Der Euro zeigt sich am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar bei 1,141 etwas schwächer. Die Gemeinschaftswährung bleibt vor allem abhängig von der Entwicklung der US-Renditen und den Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve.

    Bitcoin befindet sich nach den jüngsten Schwankungen weiterhin in einer volatilen Phase. Die Kryptowährung bleibt empfindlich gegenüber Änderungen bei Liquidität, Zinsen und der Risikobereitschaft der Anleger. Zuletzt wurde Bitcoin bei rund 86.250 US-Dollar 0,1 Prozent niedriger gehandelt.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    16 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Öl holt Verluste auf Börsen geben Gewinne ab, nachdem sich Ölpreis erholt - Gold, Bitcoin fallen Der DAX hat seine frühen Gewinne nicht halten können, Verluste bei Telekom und Zalando belasten. Der Ölpreis hat seine Abwärtsbewegung gestoppt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     