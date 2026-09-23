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    Diesel: Erlässt Trump Exportverbot? Dann eskaliert Energiekrise in Europa!

    Die Energiekrise in Europa würde vollends eskalieren, da wir der größte Diesel-Importeur weltweit sind, und die USA nach dem Dieselexportverbot Russland der weltgrößte Exporteur ist!

    Der Druck auf Trump, ein Exportverbot für Diesel anzuordnen, steigt - und der US-Präsident hält das für eine gute Idee! Aber die Folgen wären dramatisch - die Energiekrise in Europa würde vollends eskalieren, da wir der größte Diesel-Importeur weltweit sind, und die USA nach dem Dieselexportverbot Russland der weltgrößte Exporteur ist! Die Wahrscheinlichkeit, dass Trump angesichts der desaströsen Umfrageergebnissen vor den US-Zwischenwahlen einen "populäres" Exportverbot ausspricht, um die Preise für Diesel in den USA schnell zu senken, ist hoch. Das wäre mittelfristig allerdings auch für die USA ein Desaster mit Ansage! An der Wall Street immer noch KI-Euphorie - aber beim Leitindex S&P 500 fallen nun mehr Aktien auf ein 52-Wochentief als Aktien auf ein 52-Wochenhoch steigen..

     

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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