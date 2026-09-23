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    Besonders beachtet!

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    Amadeus FiRe Aktie klettert deutlich - 23.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Amadeus FiRe Aktie bisher um +5,27 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Amadeus FiRe Aktie.

    Besonders beachtet! - Amadeus FiRe Aktie klettert deutlich - 23.09.2026
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Amadeus FiRe ist ein spezialisierter Personaldienstleister für kaufmännische Fach- und Führungskräfte, IT und Finance/Accounting. Kerngeschäft: Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim Management sowie Weiterbildung über Comcave. Starke Position im deutschen Nischenmarkt für qualifizierte Fachkräfte. Wichtige Wettbewerber: Hays, Randstad, Robert Half. USP: Spezialisierung, Kombination aus Personaldienstleistung und Weiterbildung.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Amadeus FiRe Aktie am 23.09.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Amadeus FiRe. Sie steigt um +5,27 % auf 17,980. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,30 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Amadeus FiRe Aktie. Nach einem Plus von +1,30 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 17,980, mit einem Plus von +5,27 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der Kurs der Amadeus FiRe Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -11,67 %.

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    Auf Wochensicht steht bei der Amadeus FiRe Aktie damit ein Gewinn von +3,17 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,94 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Amadeus FiRe -59,16 % verloren.

    Amadeus FiRe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,17 %
    1 Monat -17,94 %
    3 Monate -11,67 %
    1 Jahr -66,10 %
    Stand: 23.09.2026, 10:29 Uhr

    Informationen zur Amadeus FiRe Aktie

    Es gibt 5 Mio. Amadeus FiRe Aktien. Damit ist das Unternehmen 97,67 Mio. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Adecco Group, Randstad und Co.

    Adecco Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,65 %. Randstad notiert im Plus, mit +1,53 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Amadeus FiRe Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Amadeus FiRe Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Amadeus FiRe Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Amadeus FiRe

    +4,10 %
    +3,17 %
    -17,94 %
    -11,67 %
    -66,10 %
    -83,05 %
    -90,05 %
    -72,64 %
    +22,35 %
    ISIN:DE0005093108WKN:509310
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