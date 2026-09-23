Amadeus FiRe Aktie klettert deutlich - 23.09.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Amadeus FiRe. Sie steigt um +5,27 % auf 17,980€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,30 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Amadeus FiRe Aktie. Nach einem Plus von +1,30 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 17,980€, mit einem Plus von +5,27 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Amadeus FiRe ist ein spezialisierter Personaldienstleister für kaufmännische Fach- und Führungskräfte, IT und Finance/Accounting. Kerngeschäft: Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim Management sowie Weiterbildung über Comcave. Starke Position im deutschen Nischenmarkt für qualifizierte Fachkräfte. Wichtige Wettbewerber: Hays, Randstad, Robert Half. USP: Spezialisierung, Kombination aus Personaldienstleistung und Weiterbildung.

Der Kurs der Amadeus FiRe Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -11,67 %.

Auf Wochensicht steht bei der Amadeus FiRe Aktie damit ein Gewinn von +3,17 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,94 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Amadeus FiRe -59,16 % verloren.

Amadeus FiRe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,17 % 1 Monat -17,94 % 3 Monate -11,67 % 1 Jahr -66,10 %

Informationen zur Amadeus FiRe Aktie

Stand: 23.09.2026, 10:29 Uhr

Es gibt 5 Mio. Amadeus FiRe Aktien. Damit ist das Unternehmen 97,67 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Adecco Group, Randstad und Co.

Adecco Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,65 %. Randstad notiert im Plus, mit +1,53 %.

Lohnt sich ein Investment in die Amadeus FiRe Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Amadeus FiRe Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Amadeus FiRe Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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