Scout24 - Aktie zeigt Schwäche - 23.09.2026

Am heutigen Handelstag musste die Scout24 Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,78 % im Minus. Nach dem Plus von +0,60 % am Vortag kommt es heute bei Scout24 zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -2,78 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

Scout24 ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Immobilien und Fahrzeuge in Europa, bekannt für seine Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24. Als Marktführer in Deutschland konkurriert es mit eBay Kleinanzeigen und Immowelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die benutzerfreundliche und umfassende digitale Lösung für Käufer und Verkäufer.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Scout24 nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +3,71 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Scout24 Aktie damit um +0,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,96 %. Im Jahr 2026 gab es für Scout24 bisher ein Minus von -12,27 %.

Scout24 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,53 % 1 Monat -2,96 % 3 Monate +3,71 % 1 Jahr -28,69 %

Informationen zur Scout24 Aktie

Stand: 23.09.2026, 10:29 Uhr

Es gibt 74 Mio. Scout24 Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,39 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,56 %.

Lohnt sich ein Investment in die Scout24 Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Scout24 Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Scout24 Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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