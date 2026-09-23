Prosus Registered (N) Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 23.09.2026

Die Prosus Registered (N) Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,64 % auf 36,46€. Damit verliert die Aktie -1,38 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,16 %, geht es heute bei der Prosus Registered (N) Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Prosus ist ein führendes globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio in wachstumsstarken Sektoren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Prosus Registered (N) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +0,54 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Prosus Registered (N) Aktie damit um +4,14 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,23 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Prosus Registered (N) -27,97 % verloren.

Während Prosus Registered (N) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,28 %. Damit gehört Prosus Registered (N) heute zu den auffälligeren Werten.

Prosus Registered (N) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,14 % 1 Monat -1,23 % 3 Monate +0,54 % 1 Jahr -33,98 %

Informationen zur Prosus Registered (N) Aktie

Stand: 23.09.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Prosus Registered (N) Aktien. Damit ist das Unternehmen 80,22 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Lohnt sich ein Investment in die Prosus Registered (N) Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Prosus Registered (N) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Prosus Registered (N) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.