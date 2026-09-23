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    Russland überzieht Ukraine mit Angriffen

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    Tote und Verletzte

    Für Sie zusammengefasst
    • Russische Angriffe töten mindestens vier Menschen
    • Kiew und Charkiw melden zahlreiche Schäden und Verletzte
    • In Odessa starb der Kapitän eines Handelsschiffs
    Russland überzieht Ukraine mit Angriffen - Tote und Verletzte
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Bei russischen Angriffen in verschiedenen Teilen der Ukraine sind mindestens vier Menschen getötet und mehrere verletzt worden. In der Hauptstadt Kiew kam Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge ein Mensch ums Leben. Der Mann sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, schrieb Klitschko bei Telegram. Zuvor sprach er von mindestens acht Verletzten infolge russischer Angriffe. Es gab demnach Schäden in mehreren Stadtteilen. Unter anderem habe es einen Drohneneinschlag in einer Tankstelle gegeben.

    Russland attackierte einmal mehr auch Sumy im Nordosten der Ukraine. In der Stadt habe es Einschläge an vier Orten gegeben, teilte Militärgouverneur Oleh Hryhorow mit. Getroffen wurden demnach eine Wohngegend und zivile Infrastruktur. Es gebe einen Verletzten.

    In Charkiw im Osten der Ukraine kam bei Angriffen am Abend Bürgermeister Ihor Terechow zufolge ein Mensch ums Leben, weitere wurden demnach verletzt. In der Stadt Isjum im Gebiet Charkiw wurden nach Behördenangaben bei Attacken acht Menschen verletzt. Infolge des Beschusses kam es in mehreren Stadtteilen demnach zu Stromausfällen.

    Im südostukrainischen Gebiet Saporischschja wurde nach Angaben von Militärgouverneur Mychajlo Semikin ein Mensch in der Siedlung Kuschuhum getötet. Zwei weitere seien bei einem Einschlag in ein Einkaufszentrum in Saporischschja verletzt worden.

    Gouverneur: Kapitän in Odessa getötet

    In der Region Odessa am Schwarzen Meer attackierte Russland nach Angaben von Gouverneur Oleh Kiper ein Handelsschiff unter der Flagge von Antigua und Barbuda. Dabei sei der ukrainische Kapitän des Schiffes getötet worden. Die restliche Besatzung wurde demnach evakuiert und ein Brand gelöscht. Außerdem habe Russland Lagerräume für Medikamente, Haushaltswaren und Lebensmittel zweimal hintereinander angegriffen.

    Das Verteidigungsministerium in Moskau gab am Morgen an, in Kiew und dem Umland einen Lagerraum für Teile zur Drohnenherstellung und einen Rüstungsbetrieb attackiert zu haben. In Odessa habe Moskau drei Logistikzentren mit Militärgütern und Gütern mit doppeltem Verwendungszweck für die ukrainischen Streitkräfte angegriffen, hieß es. In der Region sei außerdem ein Lager für Drohnenbauteile ins Visier genommen worden. Das Ministerium bestätigte auch einen Angriff auf ein Schiff. Es soll Militärgüter nach Odessa transportiert haben, hieß es zur Begründung. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

    Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg./ksr/DP/jha







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