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    Besonders beachtet!

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    Allianz Aktie heute im Minus (424,90€) - 23.09.2026

    Kursbewegung von -1,46 % bei Allianz am 23.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Allianz Aktie heute im Minus (424,90€) - 23.09.2026
    Foto: Manuel - stock.adobe.com

    Allianz ist einer der weltweit größten Versicherer und Asset Manager. Kerngeschäft: Schaden-/Unfall-, Lebens- und Krankenversicherung, Industrieversicherung (Allianz Commercial) sowie Vermögensverwaltung (Allianz Global Investors, PIMCO). Starke Marktstellung in Europa, global präsent. Wichtige Konkurrenten: AXA, Zurich, Generali, Munich Re. Stärken: Markenpower, Skaleneffekte, breite Produktpalette, starke Kapitalbasis.

    Allianz Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 23.09.2026

    Mit einer Performance von -1,46 % musste die Allianz Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Allianz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,97 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 424,90, mit einem Minus von -1,46 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Allianz in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +7,62 % bestehen.

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    Auf Wochensicht hat die Allianz Aktie damit -4,41 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,28 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Allianz eine positive Entwicklung von +10,28 % erlebt.

    Allianz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,41 %
    1 Monat -3,28 %
    3 Monate +7,62 %
    1 Jahr +23,98 %
    Stand: 23.09.2026, 10:30 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Allianz Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang der Allianz. Als Auslöser werden Gewinnmitnahmen, sinkende Renditen und KI-Sorgen genannt: KI-Agenten könnten Preisvergleiche und Vertragswechsel erleichtern und so Margen belasten; zugleich wird die hohe Bewertung diskutiert. Andere verweisen auf KI-bedingte Effizienzgewinne und Stellenabbau. Erwartet werden teils Kurse um 400 Euro zum Nachkauf sowie rund 18,50 Euro Dividende 2027.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Allianz eingestellt.

    Zur Allianz Diskussion

    Informationen zur Allianz Aktie

    Es gibt 380 Mio. Allianz Aktien. Damit ist das Unternehmen 162,29 Mrd. € wert.

    Erste Risse im perfekten Hausse-Bild?


    Die Allianz Aktie hat gestern mal einen schwachen Tag erwischt. Der Versicherer aus München verlor am Dienstag 14,9 Euro oder 3,35 Prozent auf 430,2 Euro und ging damit exakt auf dem Tagestief aus dem Handel, ein deutliches Zeichen relativer …

    Ist der Rücksetzer übertrieben?


    Die Allianz-Aktie ist am Dienstag um -3,35% auf 430,20 € gefallen und hat damit seit ihrem Rekordhoch bei 454,60 € mehr als -5% verloren. Neue operative Hiobsbotschaften gab es nicht. Wahrscheinlicher ist eine Mischung aus Gewinnmitnahmen nach der starken Rallye, der erhöhten Nervosität an den Kapitalmärkten und der Sorge vor länger hohen Zinsen. Fundamental erscheint […] The post Allianz-Aktie -5%: Ist der Rücksetzer übertrieben? first appeared on sharedeals.de.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Assicurazioni Generali, AXA und Co.

    Assicurazioni Generali, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,50 %. AXA notiert im Minus, mit -1,31 %. Münchener Rück notiert im Minus, mit -0,67 %. Zurich Insurance Group verliert -0,73 %

    Allianz Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Allianz Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Allianz Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Allianz

    -1,35 %
    -4,43 %
    -3,30 %
    +7,62 %
    +23,98 %
    +86,41 %
    +124,82 %
    +217,10 %
    +310,24 %
    ISIN:DE0008404005WKN:840400
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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