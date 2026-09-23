Allianz Aktie heute im Minus (424,90€) - 23.09.2026

Mit einer Performance von -1,46 % musste die Allianz Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Allianz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,97 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 424,90€, mit einem Minus von -1,46 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

Allianz ist einer der weltweit größten Versicherer und Asset Manager. Kerngeschäft: Schaden-/Unfall-, Lebens- und Krankenversicherung, Industrieversicherung (Allianz Commercial) sowie Vermögensverwaltung (Allianz Global Investors, PIMCO). Starke Marktstellung in Europa, global präsent. Wichtige Konkurrenten: AXA, Zurich, Generali, Munich Re. Stärken: Markenpower, Skaleneffekte, breite Produktpalette, starke Kapitalbasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Allianz in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +7,62 % bestehen.

Auf Wochensicht hat die Allianz Aktie damit -4,41 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,28 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Allianz eine positive Entwicklung von +10,28 % erlebt.

Allianz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,41 % 1 Monat -3,28 % 3 Monate +7,62 % 1 Jahr +23,98 %

? wallstreetONLINE-Community zur Allianz Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 23.09.2026, 10:30 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang der Allianz. Als Auslöser werden Gewinnmitnahmen, sinkende Renditen und KI-Sorgen genannt: KI-Agenten könnten Preisvergleiche und Vertragswechsel erleichtern und so Margen belasten; zugleich wird die hohe Bewertung diskutiert. Andere verweisen auf KI-bedingte Effizienzgewinne und Stellenabbau. Erwartet werden teils Kurse um 400 Euro zum Nachkauf sowie rund 18,50 Euro Dividende 2027.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Allianz eingestellt.

Informationen zur Allianz Aktie

Es gibt 380 Mio. Allianz Aktien. Damit ist das Unternehmen 162,29 Mrd. € wert.

Die Allianz Aktie hat gestern mal einen schwachen Tag erwischt. Der Versicherer aus München verlor am Dienstag 14,9 Euro oder 3,35 Prozent auf 430,2 Euro und ging damit exakt auf dem Tagestief aus dem Handel, ein deutliches Zeichen relativer …

Die Allianz-Aktie ist am Dienstag um -3,35% auf 430,20 € gefallen und hat damit seit ihrem Rekordhoch bei 454,60 € mehr als -5% verloren. Neue operative Hiobsbotschaften gab es nicht. Wahrscheinlicher ist eine Mischung aus Gewinnmitnahmen nach der starken Rallye, der erhöhten Nervosität an den Kapitalmärkten und der Sorge vor länger hohen Zinsen. Fundamental erscheint […] The post Allianz-Aktie -5%: Ist der Rücksetzer übertrieben? first appeared on sharedeals.de.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Assicurazioni Generali, AXA und Co.

Assicurazioni Generali, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,50 %. AXA notiert im Minus, mit -1,31 %. Münchener Rück notiert im Minus, mit -0,67 %. Zurich Insurance Group verliert -0,73 %

Allianz Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Allianz Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Allianz Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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