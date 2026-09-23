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    Chartanalyse

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    Expedia-Aktie im reifen Bullenmarkt: Rally pausiert, Aufwärtstrend intakt

    Die Aktie der Expedia Group hat in den vergangenen drei Jahren eine bemerkenswerte Neubewertung erlebt. Ein klarer Aufwärtstrend, markante charttechnische Marken und der deutliche Abstand zur 200-Tage-Linie untermauern die Stärke des laufenden Bullenmarkts.

    Chartanalyse - Expedia-Aktie im reifen Bullenmarkt: Rally pausiert, Aufwärtstrend intakt
    Foto: Rawf8 - stock.adobe.com

    Dynamischer Aufwärtstrend mit starker Neubewertung

    Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Aktie der Expedia Group einen klaren Aufwärtstrend mit zunehmender Dynamik. Vom 3-Jahres-Tief bei 88,45 US-Dollar im Oktober 2023 arbeitete sich der Kurs in mehreren Wellen konsequent nach oben. Nach einer ersten starken Rally bis knapp 140 US-Dollar Ende 2023 folgte 2024 eine Konsolidierung im Bereich um 120 US-Dollar, bevor der Trend 2025 deutlich an Fahrt gewann. Spätestens mit dem Durchbruch über 200 US-Dollar und dem anschließenden Hoch bei 290,85 US-Dollar im August 2026 signalisiert der Chart eine massive Neubewertung der Aktie. Rücksetzer blieben dabei bisher korrektiver Natur und änderten den übergeordneten Aufwärtstrend nicht grundlegend.#/p##

    Aktueller Kurs im oberen Drittel der Dreijahres-Spanne

    Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 245,25 US-Dollar (Stand 22.09.2026) und damit deutlich über dem 3-Jahres-Tief, aber spürbar unter dem Rekordstand. Gegenüber dem Tief bei 88,45 US-Dollar entspricht das einem Plus von rund 177 Prozent. Vom 3-Jahres-Hoch bei 290,85 US-Dollar ist die Aktie dagegen etwa 15 bis 16 Prozent entfernt. Damit notiert Expedia klar im oberen Drittel der Spanne der letzten drei Jahre. Charttechnisch spricht dies für eine intakte Hausse, in der jedoch nach der steilen Rally seit Mitte 2026 eine normale Konsolidierungsphase eingesetzt hat, ohne den mittelfristigen Aufwärtstrend bisher zu brechen.#/p##

    Abstand zur 200-Tage-Linie unterstreicht Bullenmarkt

    Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der vorliegenden Kurshistorie überschlägig im Bereich von rund 215 US-Dollar. Damit notiert der aktuelle Kurs etwa 14 Prozent darüber. Dieser deutliche Aufschlag auf den langfristigen Durchschnitt kennzeichnet typischerweise einen reifen Bullenmarkt. Die weit über der 200-Tage-Linie verlaufende Notierung zeigt, dass die mittelfristige Trendstruktur klar aufwärtsgerichtet ist. Kurzfristige Rücksetzer in Richtung der gleitenden Durchschnittslinie wären aus technischer Sicht eher als Trendbestätigung denn als Trendbruch zu werten, solange der Kurs nicht signifikant und anhaltend unter diese Marke zurückfällt.#/p##

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    Wichtige Unterstützungen und Widerstände im Überblick

    Auf der Unterseite lassen sich mehrere tragfähige Unterstützungszonen identifizieren. Eine erste wichtige Haltelinie verläuft im Bereich um 230 US-Dollar, wo der Kurs im Juni und Juli 2026 mehrfach nach Abgaben wieder nach oben drehte. Darunter bietet der Bereich von 210 bis 215 US-Dollar eine zentrale mittelfristige Unterstützung, die bereits im Frühjahr 2026 sowie nach Rücksetzern im Mai als Auffangzone fungierte und zudem nahe der 200-Tage-Linie liegt. Auf der Oberseite trifft die Aktie im Bereich von 260 bis 270 US-Dollar auf einen markanten Widerstand: In diesem Band prallte der Kurs im August und September 2026 mehrmals ab. Darüber wartet die Zone zwischen 280 und 291 US-Dollar rund um das bisherige 3-Jahres-Hoch bei 290,85 US-Dollar als übergeordnete Widerstandsregion. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den langfristigen Aufwärtstrend charttechnisch bestätigen und neuen Spielraum nach oben eröffnen.#/p##

    Expedia Group

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    ISIN:US30212P3038WKN:A1JRLJIndikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Expedia Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

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