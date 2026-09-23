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    Besonders beachtet!

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    mutares Aktie schwach im Handel - 23.09.2026

    Am 23.09.2026 ist die mutares Aktie, bisher, um -2,55 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der mutares Aktie.

    Besonders beachtet! - mutares Aktie schwach im Handel - 23.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Mutares ist eine führende Beteiligungsgesellschaft in Europa, spezialisiert auf den Turnaround von Unternehmen. Mit einem Fokus auf operative Verbesserungen und Restrukturierungen bietet Mutares einzigartige Unterstützung für Unternehmen in Umbruchsituationen. Konkurrenz kommt von Aurelius und Triton, jedoch hebt sich Mutares durch seine spezialisierte Strategie und aktive operative Unterstützung ab.

    mutares Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 23.09.2026

    Die mutares Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,55 % auf 24,800. Damit verliert die Aktie -0,650  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der mutares Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,39 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 24,800, mit einem Minus von -2,55 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei mutares insgesamt ein Minus von -17,14 % zu verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die mutares Aktie damit um -5,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,19 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei mutares auf -12,00 %.

    mutares Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,19 %
    1 Monat -8,19 %
    3 Monate -17,14 %
    1 Jahr -11,11 %
    Stand: 23.09.2026, 10:34 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur mutares Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursdruck bei Mutares, technische Verkaufssignale und teils erwartete weitere Rückgänge von 20–30 %. Diskutiert werden enge Stopps, die ausbleibende Kursreaktion trotz eines erwarteten NEM-Mittelzuflusses von rund 100 Mio. Euro sowie Q3-Zahlen als möglicher Impuls. Sorgen gelten Verlusten, Liquiditätsrisiken und möglichen Kosten beim Verkauf von Prénatal und weiteren Problemgesellschaften sowie der Refinanzierung der 2027er-Anleihe.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber mutares eingestellt.

    Zur mutares Diskussion

    Informationen zur mutares Aktie

    Es gibt 26 Mio. mutares Aktien. Damit ist das Unternehmen 635,32 Mio. € wert.

    Mutares verkauft Prénatal Niederlande an Unternehmenschef


    Mutares hat sein Portfoliounternehmen Prénatal Niederlande an dessen CEO Jochem van Bueren verkauft. Signing und Closing der vollständig finanzierten Transaktion erfolgten gleichzeitig. Prénatal betreibt in den Niederlanden 34 Filialen sowie eine …

    Mutares has sold Prénatal Netherlands to its CEO Jochem van Bueren


    EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Key word(s): Disposal/Investment Mutares has sold Prénatal Netherlands to its CEO Jochem van Bueren 23.09.2026 / 07:30 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Mutares has …

    Mutares hat Prénatal Niederlande an dessen CEO Jochem van Bueren verkauft


    EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Mutares hat Prénatal Niederlande an dessen CEO Jochem van Bueren verkauft 23.09.2026 / 07:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    3i Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,98 %.

    mutares Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der mutares Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur mutares Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    mutares

    -2,36 %
    -5,19 %
    -8,19 %
    -17,14 %
    -11,11 %
    +3,30 %
    -1,53 %
    +132,89 %
    +191.053,85 %
    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65
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