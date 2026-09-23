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    Besonders beachtet!

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    IonQ Aktie weiter im Aufwärtstrend - +12,00 % - 23.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die IonQ Aktie bisher um +12,00 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der IonQ Aktie.

    Besonders beachtet! - IonQ Aktie weiter im Aufwärtstrend - +12,00 % - 23.09.2026
    Foto: nikomsolftwaer - stock.adobe.com

    IonQ revolutioniert mit ionenbasierten Quantencomputern die Rechenleistung, bietet Cloud-Dienste an und konkurriert mit IBM und Google. Ihre Technologie verspricht höhere Präzision und Skalierbarkeit.

    IonQ Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 23.09.2026

    Positive Vorzeichen bei IonQ: Der Kurs klettert um +12,00 % auf 39,82. Die IonQ Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,67 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +12,00 % hinzu. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

    Auf Sicht von drei Monaten bleibt IonQ trotz des heutigen Kurssprungs mit -20,84 % im Minus.

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    Auf Wochensicht steht bei der IonQ Aktie damit ein Gewinn von +24,96 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,83 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +0,57 % gewonnen.

    IonQ Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +24,96 %
    1 Monat +4,83 %
    3 Monate -20,84 %
    1 Jahr -37,77 %
    Stand: 23.09.2026, 10:34 Uhr

    Informationen zur IonQ Aktie

    Es gibt 405 Mio. IonQ Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,16 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, IonQ & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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    Ob die IonQ Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IonQ Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IonQ

    +11,10 %
    +24,96 %
    +4,83 %
    -20,84 %
    -37,77 %
    -30,70 %
    ISIN:US46222L1089WKN:A3C4QT
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