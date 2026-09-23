🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    BNP PARIBAS BNL EQUITY INVESTMENTS WIRD TEIL DER GESELLSCHAFTERSTRUKTUR VON HLPY

    DIE EUROPÄISCHE PLATTFORM FÜR VOLLSTÄNDIG DIGITALE FAHRZEUGASSISTENZ SCHLIESST EINE NEUE FINANZIERUNGSRUNDE IN HÖHE VON 20 MILLIONEN EURO AB UND GIBT DIE ÜBERNAHME VON CARVOILÀ BEKANNT.

    MAILAND, 23. September 2026 /PRNewswire/ -- hlpy, das italienische Scale-up , das die Fahrzeug- und Mobilitätsunterstützung in ganz Europa mithilfe einer vollständig digitalen und KI-gestützten Plattform neu gestaltet, gibt eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Euro sowie den Erwerb von 100 % des Aktienkapitals von Carvoilà bekannt, einem auf Fahrzeugtransport und Logistikdienstleistungen spezialisierten Unternehmen. Im Rahmen der Transaktion wird BNP Paribas BNL Equity Investments (BBEI), das auf Minderheitsbeteiligungen an italienischen kleinen und mittleren Unternehmen spezialisierte Unternehmen der BNP Paribas Group, Teil der Gesellschafterstruktur von hlpy. Die Transaktion stellt einen weiteren Schritt in der Strategie des externen Wachstums von hlpy dar, die darauf abzielt, das Dienstleistungsangebot schrittweise über die gesamte Wertschöpfungskette der Automobilbranche hinweg auszubauen und die Rolle des Unternehmens als paneuropäischer Koordinator von Fahrzeugdienstleistungen zu stärken.

    Durch die neuen finanziellen Mittel und die Übernahme von Carvoilà setzt hlpy einen weiteren Meilenstein auf seinem Wachstumskurs und entwickelt sich von einer digitalen Plattform für Mobilitätshilfe zu einem integrierten Ökosystem für Fahrzeugdienstleistungen, das in der Lage ist, Technologie, Daten, operative Netzwerke und Fachwissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Kfz-Dienstleistungen miteinander zu verknüpfen.

    Im Zuge der Übernahme werden die Gründerinnen von Carvoilà, Francesca Vidali und Michela Conti , in die hlpy Group eintreten, um das Geschäftsmodell weiter auszubauen und operative Synergien zu nutzen.

    Valerio Chiaronzi, CEO von hlpy, erklärte: „Wir entwickeln unsere Plattform weiter, die nun dank der Kombination aus Technologie, Daten und operativen Netzwerken in der Lage ist, Fahrzeuge über die gesamte Wertschöpfungskette der Vor- und Nachverkaufsdienstleistungen hinweg zu unterstützen – von der Pannenhilfe über Reparatur und Wartung bis hin zur Logistik. Die neue Finanzierungsrunde und der Einstieg von BBEI in unsere Aktionärsstruktur bestätigen das Vertrauen in unser Geschäftsmodell und werden es uns ermöglichen, sowohl das organische Wachstum als auch das Wachstum durch Akquisitionen weiter zu beschleunigen."

    Lorenzo Langella, CEO von BBEI, fügte hinzu: „Die Investition in hlpy steht voll und ganz im Einklang mit der Mission von BBEI: strategische Partnerschaften mit Unternehmen aufzubauen, die in dynamischen Branchen tätig sind und von visionären Unternehmern geführt werden."

    Francesca Vidali, Gründerin von Carvoilà, erklärte: „Wir freuen uns sehr, Teil der hlpy Group zu werden." Carvoilà wurde mit einer klaren Vision gegründet: Innovation und Effizienz in die Fahrzeuglogistik zu bringen und die Art und Weise neu zu gestalten, wie der Straßentransport organisiert und erlebt werden kann."

    Mit der Integration von Carvoilà rückt hlpy seinem Ziel näher, bis 2027 wiederkehrende Umsätze von über 100 Millionen Euro zu erzielen. Durch diese Transaktion erreicht das Scale-up seit seiner Gründung 2020 ein Gesamtfinanzierungsvolumen von 45 Millionen Euro und hat innerhalb von sechs Geschäftsjahren zwei Akquisitionen abgeschlossen.

    hlpy Logo

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/bnp-paribas-bnl-equity-investments-wird-teil-der-gesellschafterstruktur-von-hlpy-302885955.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    BNP PARIBAS BNL EQUITY INVESTMENTS WIRD TEIL DER GESELLSCHAFTERSTRUKTUR VON HLPY DIE EUROPÄISCHE PLATTFORM FÜR VOLLSTÄNDIG DIGITALE FAHRZEUGASSISTENZ SCHLIESST EINE NEUE FINANZIERUNGSRUNDE IN HÖHE VON 20 MILLIONEN EURO AB UND GIBT DIE ÜBERNAHME VON CARVOILÀ BEKANNT.MAILAND, 23. September 2026 /PRNewswire/ - hlpy, das …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     