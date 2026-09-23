JPMORGAN stuft DIAGEO auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Mit der auf dem Kapitalmarkttag vorgestellten Strategie, einem klaren Finanzplan sowie einer verbesserten Finanzmarkt-Kommunikation und Glaubwürdigkeit hinterlasse der scheidende Finanzchef Nik Jhangiani den Getränkekonzern in einem besseren Zustand, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch zur für 2027 angekündigten Ablösung durch Joanne Wilson. Die Nachfolgerin bringe als ehemalige Finanzchefin beim Werbe- und Medienkonzern WPP sowie beim Diageo-Branchenkollegen Britvic viel Transformationserfahrung mit./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 19,03EUR auf Tradegate (23. September 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18
Kursziel alt: 18
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18
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