KWS Saat fallen - Geschäftszahlen enttäuschen nach Kursanstieg

Rund eine Stunde nach dem Handelsstart notierten die Papiere mit einem Minus von noch gut sieben Prozent auf 73 Euro zwar immer noch am Ende des kaum veränderten Nebenwerte-Index SDax . Sie hielten sich aber über der 200-Tage-Linie. Ein Rutsch unter diesen Indikator der längerfristigen Entwicklung würde das Chartbild eintrüben.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Enttäuschung aufgenommene Geschäftszahlen von KWS Saat haben den Höhenflug der Aktien des Saatgutherstellers am Mittwoch jäh gestoppt. Der Kurs brach kurz nach dem Handelsstart im Tief auf unter 70 Euro ein.

Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) von KWS Saat blieben im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 hinter den durchschnittlichen Analystenschätzungen zurück. Analyst Volker Bosse von der Baader Bank bezeichnete den Ausblick für das neue Geschäftsjahr 2026/27 zwar als solide, allerdings liege dieser auch unter den Konsensschätzungen.

Auch der Ausblick des Saatgutherstellers dürfte Anlegern kaum reichen für eine bessere Stimmung, vor allem nach dem zuletzt guten Lauf der Aktien, konstatierte auch ein Händler. Der Aktienkurs hatte vom Zwischentief Mitte Juni bis zum Schlusskurs vom Dienstag um rund ein Fünftel zugelegt. Vom März-Tief ausgehend summierten sich die Gewinne sogar auf rund ein Viertel. Der damals gestartete Aufwärtstrend würde - auf Basis der aktuellen Kurse - bei einem Rutsch unter gut 69 Euro wackeln./mis/la/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,04 % und einem Kurs von 72,60 auf Tradegate (23. September 2026, 10:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. KWS SAAT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von +8,64 %/+18,38 % bedeutet.





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