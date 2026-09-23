Jefferies belässt Diageo auf 'Buy' - Ziel 2200 Pence

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 19,03 auf Tradegate (23. September 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Diageo zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,6027. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,875GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 24,000GBP was eine Bandbreite von -10,64 %/+26,15 % bedeutet.