ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Diageo auf 'Buy' - Ziel 2200 Pence
- Jefferies belässt Diageo auf Buy mit Kursziel
- Finanzchef Jhangianis Abschied belastet den Markt
- Nachfolgerin Wilson gilt als gute Lösung für Anleger
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Der angekündigte Abschied von Finanzchef Nik Jhangiani dürfte am Markt negativ aufgenommen werden, schrieb Edward Mundy am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Denn Jhangiani habe eine zentrale Rolle bei der Festlegung der aktuellen Unternehmensstrategie gespielt. Er genieße bei den Investoren wegen seines Fokus auf die Umsetzung von Zielen sowie Wachstum und die Barmittelentwicklung ein hohes Ansehen. Die designierte Nachfolgerin Joanne Wilson erscheine aber als gute Lösung, weshalb er bei Kursschwächen zum Kauf der Aktie rate./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 19,03 auf Tradegate (23. September 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Diageo zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,6027. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,875GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 24,000GBP was eine Bandbreite von -10,64 %/+26,15 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 2200 Euro
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Community Beiträge zu Diageo - 851247 - GB0002374006
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habe auch angefangen Diageo zu kaufen....im Gegensatz zu BF, Pernod und auch Campari ist die Verschuldung schon deutlich üppiger (EK-Quote).
Schon übel was da heute abgeht. Da wurden viele Unternehmen mit in Sippenhaft genommen.
Ob der Artikel in der FT heute ursaechlich fuer die Kursverluste gewesen ist? Ich weiss es nicht. Dass die Whisky Produktion bei vielen Herstellern reduziert wird ist seit einiger Zeit bekannt und duerfte eingepreist sein.