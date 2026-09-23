"USA werden differenzierter gesehen" ETF-Handel

22. September 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Aktuell nehmen die US-Märkte Kurs auf neue Hochs, auch für den Tech-Index Nasdaq 100 geht es wieder klar nach oben. Am ETF-Markt zeigt sich aber noch Skepsis. "Wir sehen insgesamt einen klaren Käuferüberhang, bei Technologieaktien aber Käufe und Verkäufe gleichermaßen", berichtet Frank Mohr von der Société Générale. Sehr viel mehr los als zuvor ist aufgrund des jüngsten Anstiegs von Bitcoin und anderen Coins im Geschäft mit Krypto-ETNs, wie Maurice Mohnfeld von Lang & Schwarz meldet.

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Sind Tech- und KI-Werte zu teuer oder nicht? Es gibt unterschiedliche Einschätzungen - und daher auch im ETF-Handel Zu- und Abflüsse. Sehr viel mehr Umsatz verzeichnen Krypto-ETNs. Denn Bitcoin und Co haben einen Sprung nach oben gemacht.

Der Bitcoin ist seit vergangenem Mittwoch von 75.000 auf 86.000 US-Dollar am Dienstagmittag gestiegen. "Wir sehen starke Zuflüsse, in Bitcoin-ETNs und auch die zweite und dritte Reihe", meldet Mohnfeld. Besonders beliebt: Bitcoin-ETNs von 21shares (CH0454664001), WisdomTree (GB00BJYDH287) und - in einer dem Anbieter zufolge klimaneutralen Variante - Valour (GB00BQ991Q22).

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Vor allem globale Aktien gesucht



Schwerpunkt im Handel mit Aktien-ETFs sind bei der Société Générale-Kundschaft einmal mehr globale Aktien, und das mit einem klaren Kaufüberhang. Beliebt sind etwa der Amundi MSCI World Screened (IE000Q5CPXZ1), der Vanguard FTSE All-World (IE00BK5BQT80) und der iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983). "Bei den globalen ETFs ist Minimum Volatility gefragt", berichtet Holger Heinrich von der Baader Bank mit Blick auf Minimum Volatility-ETFs von iShares (IE00BKVL7778) oder Amundi (IE0001DKJVC2). Beide bieten Zugang zu Aktien von Unternehmen mit niedriger Volatilität.

Ebenfalls überwiegend gesucht sind Mohr zufolge US-Titel, allerdings nicht ganz so deutlich wie globale. Beispiele: S&P 500-ETFs von Amundi (LU1681048804) und iShares (IE000QZ7JON9). Doch es gibt auch einiges an Abgaben. "Die USA werden differenzierter gesehen", erklärt Mohr. Heinrich zufolge zeigt die Umsatzentwicklung bei US-Aktien eine gewisse Verlagerung von defensiven Strategien hin zu etwas breiter streuenden. Beliebt sei etwa der iShares S&P 500 Scored and Screened (IE000R9FA4A0).

Auch europäische Aktien stehen Mohr zufolge meist auf den Einkaufslisten, etwa der Amundi Core Stoxx Europe (LU0908500753) und DAX-Tracker von iShares oder Xtrackers (DE0005933931, LU0274211480). "Im europäischen Segment liegt ein Schwerpunkt auf nachhaltigen Strategien", stellt Heinrich fest. Gesucht sei etwa der Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB (DE000ETFL565).

Tech-Werte: Neuengagements und Gewinnmitnahmen



Im Handel mit Branchen-ETFs dominieren - wie üblich - die Tech-Tracker. "Die Zuflüsse überwiegen zwar, aber nur leicht", berichtet Mohr. Betroffen von Verkäufen ist etwa der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51), während auf den Xtrackers MSCI World Information Technology (IE00BM67HT60) noch gesetzt werde. Der Letztere hat durch Kursgewinne in den vergangenen Tagen gerade ein neues Allzeithoch erreicht. Seit Jahresanfang steht nun ein Plus von 30 Prozent.

Auch Aktien aus der Energie- und Finanzbranche verzeichnen rege Umsätze, wie Mohr ergänzt, mit meist Zuflüssen in Energie- (IE00BM67HM91) und Abflüssen aus Finanz-ETFs (

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Halbleiter weiter vorne. Halbleiter- und Cyber Security-Indizes haben dieses Jahr bislang die besten Ergebnisse geliefert, wie Zahlen der ETF-Plattform justETFs zeigen. Ganz oben auf der Liste der Top-Performer stehen sechs Halbleiter-Indizes mit Kurszuwächsen zwischen 65 und 96 Prozent. Der beste davon: der Mirae Asset AI Semiconductor & Quantum Index, Grundlage für den Global X AI Semiconductor & Quantum (IE0000ZL1RD2). Auf Platz sieben steht der WisdomTree Team8 Cybersecurity, Grundlage für den beliebten WisdomTree Cybersecurity (IE00BLPK3577), mit einem Kursplus von 64 Prozent.

Mehr dazu: www.justetf.com

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Auch Gold und Silber wieder Thema



Im Handel mit Anleihe-ETFs geht es weiterhin viel um Geldmarkt-Tracker, wie Mohr feststellt, mit Käufen und Verkäufen. Doch auch Staatsleihen aus den USA (IE00BGPP6473) und der Eurozone (IE00BH04GL39>) kämen gut an.

Deutlich angezogen hat Lang & Schwarz-Händler Mohnfeld zufolge der Handel mit Gold- und Silber-ETCs. Was Gold angeht, werde viel auf reine Preis-Tracker gesetzt, was Silber angeht, auf Produkte mit Hebel wie den WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (XS3306516876). Dabei gibt es wenig Preisbewegung bei den Edelmetallen: Der Goldpreis ist zuletzt gesunken und liegt aktuell bei 4.319 US-Dollar. Der Silberpreis bewegt sich seit einigen Wochen seitwärts.

Von Anna-Maria Borse, 22. September 2026, Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)



