Volkswagen (VW) Vz Aktie schwach im Handel - 23.09.2026

Mit einer Performance von -2,09 % musste die Volkswagen (VW) Vz Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,56 %, geht es heute bei der Volkswagen (VW) Vz Aktie nach unten. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Volkswagen (VW) Vz Verluste von -5,23 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -6,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,91 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -27,12 % verloren.

Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,87 % 1 Monat +0,91 % 3 Monate -5,23 % 1 Jahr -17,21 %

? wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 23.09.2026, 11:05 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die nach unten angepasste VW-Prognose, charttechnische Kurserwartungen und einen möglichen Einstieg um 65 Euro. Einige rechnen nach dem jüngsten Rückgang mit einer Erholung. Fundamentalseitig werden starke Škoda-Zahlen und ein möglicher Börsengang diskutiert, zugleich aber Kostendruck, Personalzugeständnisse, Dividendenrisiken, Management und den Rückstand bei E-Autos kritisch gesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,31 Mrd. € wert.

Nach dem Ausbruch über einen Widerstandsbereich fiel Volkswagen wieder unter die zuvor überwundene Zone. Zugleich rutschte die Aktie unter die 50-Tage-Linie.

Nach dem Ausbruch über einen Widerstandsbereich fiel Volkswagen wieder unter die zuvor überwundene Zone. Zugleich rutschte die Aktie unter die 50-Tage-Linie.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Volkswagen (VW) Vz?

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,14 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -1,65 %. Toyota notiert im Plus, mit +0,19 %. Tesla legt um +0,51 % zu Stellantis notiert im Minus, mit -1,04 %.

Volkswagen (VW) Vz Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Volkswagen (VW) Vz Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Volkswagen (VW) Vz Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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