BERENBERG stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Roche vor dem Pharmatag des Unternehmens am 28. September in London auf "Hold" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Die Pharma-Erträge dürften sich dank der weiter breiten Onkologie-Aufstellung sowie einer gut gefüllten Produkt-Pipeline in den Bereichen Immunologie und Neurologie verbessern und über den Kapitalkosten liegen, schrieb Luisa Hector am Dienstag. Der Aktienkurs spiegele das bereits wider./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 357,7EUR auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Luisa Hector
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Luisa Hector
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte