BERENBERG stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Roche vor dem Pharmatag des Unternehmens am 28. September in London auf "Hold" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Die Pharma-Erträge dürften sich dank der weiter breiten Onkologie-Aufstellung sowie einer gut gefüllten Produkt-Pipeline in den Bereichen Immunologie und Neurologie verbessern und über den Kapitalkosten liegen, schrieb Luisa Hector am Dienstag. Der Aktienkurs spiegele das bereits wider./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 357,7EUR auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Luisa Hector

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 350

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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