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    GNW-Stimmrechte

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    Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS Group meldet 5,13 Prozent an Renk Group AG
    • Stimmrechtsanteil steigt auf insgesamt 5,13 Prozent
    • Instrumente machen weitere 4,05 Prozent aus
    GNW-Stimmrechte - Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    ^Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
    / CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung
    1. Angaben zum Emittenten
    +-----------------------+----------------------+
    | Name | RENK Group AG |
    +-----------------------+----------------------+
    | Straße und Hausnummer | Gögginger Straße 73 |
    +-----------------------+----------------------+
    | Postleitzahl | 86159 |
    +-----------------------+----------------------+
    | Ort | Augsburg |
    +-----------------------+----------------------+
    | LEI | 894500H8CNSZ53EI6K63 |
    +-----------------------+----------------------+
    2. Grund der Mitteilung
    +-----------------------------------------------------+ | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | +-----------------------------------------------------+ 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
    Juristische Person
    Name | Sitz | Staat
    +--------------+--------+--------+
    | UBS Group AG | Zurich | CH |
    +--------------+--------+--------+
    4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen
    Name
    +-------+
    | N/A |
    +-------+
    5. Datum der Schwellenberührung
    +------------+
    | 18.09.2026 |
    +------------+
    6. Gesamtstimmrechtsanteile
    |Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl |(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der |zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41 |7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ |Neu |1,08% |4,05% |5,13% |100.000.000| +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ |Letzte |0,7% |4,16% |4,86% |- | |Mitteilung| | | | | +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
    a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
    +------------+--------------------------------+--------------------------------+ |ISIN | absolut | in % | | +-------------+------------------+-------------+------------------+ | |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 | | |WpHG) |WpHG) |WpHG) |WpHG) | +------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ |DE000RENK730|0 |1.078.870 |0% |1,08% | +------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ |Summe |1.078.870 |1,08% | +------------+--------------------------------+--------------------------------+ b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
    Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in % +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ |Right to | |At any time |956.568 |0,96% | |Recall of Lent| | | | | |Shares | | | | | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ |Right of Use | |At any time |2.754.910 |2,75% | |over Shares | | | | | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ |Long Call |18/06/2027 | |60.000 |0,06% | |Options | | | | | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ |Summe |3.771.478 |3,77% | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
    Art des |Fälligkeit |Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte Instruments|/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in % | | |physische | | | | |Abwicklung | | +-----------+-----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ |Short Put |18/12/2026 | |Physical |245.000 |0,25% | |Options |- | | | | | | |15/12/2028 | | | | | +-----------+-----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ |Right of | |At any time |Cash |33.927 |0,03% | |Use over | | | | | | |Reverse | | | | | | |Convertible| | | | | | +-----------+-----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ |Summe |278.927 |0,28% | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen +-+----------------------------------------------------------------------------+ | |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht | | |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten | | |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden | +-+----------------------------------------------------------------------------+ |X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten | | |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen | +-+----------------------------------------------------------------------------+ Name |Stimmrechte in %, |Instrumente in %, |Summe in %, |wenn 3% oder höher |wenn 5% oder höher |wenn 5% oder | | |höher +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |(Europe) S.A. | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |Holding (No. 2) Ltd | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |Holding Ltd | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |(UK) Ltd | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Asset Management | | | | |Switzerland AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Fund Management | | | | |(Switzerland) AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Americas Holding | | | | |LLC | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Americas Inc. | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Securities LLC | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Group AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |UBS Switzerland AG | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
    Datum der Hauptversammlung
    ++
    ++
    Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile +---------------------+---------------------+----------------+ +---------------------+---------------------+----------------+ 10. Sonstige Informationen
    ++
    ++
    Datum
    +------------+
    | 23.09.2026 |
    +------------+
    Ende der Mitteilung
    -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-------------+-----------------------+
    | Sprache | Deutsch |
    +-------------+-----------------------+
    | Unternehmen | Renk Group AG |
    | | |
    | | Gögginger Str. 73 |
    | | |
    | | 86159 Augsburg |
    | | |
    | | Germany |
    +-------------+-----------------------+
    | Internet | https://www.renk.com/ |
    +-------------+-----------------------+
    Â°

    RENK Group

    -0,91 %
    +0,10 %
    -14,43 %
    -8,15 %
    -43,64 %
    +149,94 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 41,10 auf Tradegate (23. September 2026, 11:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +46,82 %/+83,53 % bedeutet.






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    Community Beiträge zu RENK Group - RENK73 - DE000RENK730

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