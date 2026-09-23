🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFrequentis AktievorwärtsNachrichten zu Frequentis
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    FREQUENTIS' MCX stärkt digitale Kommunikation im Bahnnetz von Queensland, Australien

    FREQUENTIS' MCX stärkt digitale Kommunikation im Bahnnetz von Queensland, Australien
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Wien (IRW-Press/23.09.2026) -
    * Digitalfunksystem wird einen sichereren und verlässlicheren Bahnbetrieb auf dem Sunshine-Coast-Eisenbahnkorridor unterstützen
    * Frequentis stellt einsatzkritische Daten und Streckengateway-Funktionen für eine sichere und zuverlässige digitale Zugsteuerung zur Verfügung
    * Das Projekt legt den Grundstein für die künftige Bahnkommunikation (FRMCS) im Vorfeld der Olympischen und Paralympischen Spiele 2032 in Brisbane

    Im Auftrag der Regierung von Queensland wird das neue Digital Radio System (DRS) als Teil der 1. Phase von The Wave ( https://www.tmr.qld.gov.au/thewave), einem transformativen Infrastrukturprogramm für den öffentlichen Verkehr und die Eisenbahn, das Brisbane und die Sunshine Coast verbindet, installiert. Das Department of Transport and Main Roads (TMR), Queensland Rail und Lieferpartner implementieren das DRS, um das künftige Wachstum der Region zu unterstützen.

    South East Queensland ist eine der am schnellsten wachsenden Regionen Australiens, mit steigendem Bedarf an zuverlässigen öffentlichen Verkehrsverbindungen. Im Zuge der Erweiterung des Eisenbahnnetzes und seiner Vorbereitung auf wachsende Passagier:innenzahlen im Vorfeld der Olympischen und Paralympischen Spiele 2032 in Brisbane, investiert Queensland in neue digitale Technologien, um die Kapazität, Verlässlichkeit und Effizienz des Bahnbetriebs zu verbessern.

    Das DRS stellt die gemäß FRMCS spezifizierte einsatzkritische Kommunikation bereit, die zur Unterstützung von Alstoms digitalem European Train Control System (ETCS) Level 2 erforderlich ist. Dadurch wird ein sicherer, zuverlässiger und hochverfügbarer Datenaustausch zwischen Zügen und der Bahninfrastruktur ermöglicht.

    Frequentis liefert die Plattformfunktionen für das Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) als Teil des Kommunikations-Arbeitspakets, das von UGL Transport gemeinsam mit Ericsson und Frequentis implementiert wird. Dies umfasst 3GPP Mission Critical Data Services (MCData IP-Konnektivität) sowie Streckengateway-Funktionen. Die Lösung wird eine Basis für die künftige Entwicklung von Queenslands Bahnkommunikation im Einklang mit FRMCS schaffen.

    "Das Projekt wird dazu beitragen, einen sichereren, verlässlicheren und zukunftsfähigen Bahnbetrieb in Queensland zu schaffen, indem die sicherheitskritische Kommunikation bereitgestellt wird, die für digitale Zugsteuerung nötig ist. Frequentis ist stolz, lokale Jobs in Queensland zu schaffen und seine FRMCS-Expertise beizusteuern. Damit unterstützen wir ETCS Level 2 und tragen gleichzeitig dazu bei, den Weg für Kommunikations- und Servicelösungen der nächsten FRMCS-Generation zu ebnen", sagt Martin Rampl, Geschäftsführer von Frequentis Australasia.

    Seite 1 von 2 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    FREQUENTIS' MCX stärkt digitale Kommunikation im Bahnnetz von Queensland, Australien * Digitalfunksystem wird einen sichereren und verlässlicheren Bahnbetrieb auf dem Sunshine-Coast-Eisenbahnkorridor unterstützen * Frequentis stellt einsatzkritische Daten und Streckengateway-Funktionen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     