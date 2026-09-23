FREQUENTIS' MCX stärkt digitale Kommunikation im Bahnnetz von Queensland, Australien

Im Auftrag der Regierung von Queensland wird das neue Digital Radio System (DRS) als Teil der 1. Phase von The Wave ( https://www.tmr.qld.gov.au/thewave ), einem transformativen Infrastrukturprogramm für den öffentlichen Verkehr und die Eisenbahn, das Brisbane und die Sunshine Coast verbindet, installiert. Das Department of Transport and Main Roads (TMR), Queensland Rail und Lieferpartner implementieren das DRS, um das künftige Wachstum der Region zu unterstützen.

Wien (IRW-Press/23.09.2026) - * Digitalfunksystem wird einen sichereren und verlässlicheren Bahnbetrieb auf dem Sunshine-Coast-Eisenbahnkorridor unterstützen * Frequentis stellt einsatzkritische Daten und Streckengateway-Funktionen für eine sichere und zuverlässige digitale Zugsteuerung zur Verfügung * Das Projekt legt den Grundstein für die künftige Bahnkommunikation (FRMCS) im Vorfeld der Olympischen und Paralympischen Spiele 2032 in Brisbane

South East Queensland ist eine der am schnellsten wachsenden Regionen Australiens, mit steigendem Bedarf an zuverlässigen öffentlichen Verkehrsverbindungen. Im Zuge der Erweiterung des Eisenbahnnetzes und seiner Vorbereitung auf wachsende Passagier:innenzahlen im Vorfeld der Olympischen und Paralympischen Spiele 2032 in Brisbane, investiert Queensland in neue digitale Technologien, um die Kapazität, Verlässlichkeit und Effizienz des Bahnbetriebs zu verbessern.

Das DRS stellt die gemäß FRMCS spezifizierte einsatzkritische Kommunikation bereit, die zur Unterstützung von Alstoms digitalem European Train Control System (ETCS) Level 2 erforderlich ist. Dadurch wird ein sicherer, zuverlässiger und hochverfügbarer Datenaustausch zwischen Zügen und der Bahninfrastruktur ermöglicht.

Frequentis liefert die Plattformfunktionen für das Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) als Teil des Kommunikations-Arbeitspakets, das von UGL Transport gemeinsam mit Ericsson und Frequentis implementiert wird. Dies umfasst 3GPP Mission Critical Data Services (MCData IP-Konnektivität) sowie Streckengateway-Funktionen. Die Lösung wird eine Basis für die künftige Entwicklung von Queenslands Bahnkommunikation im Einklang mit FRMCS schaffen.

"Das Projekt wird dazu beitragen, einen sichereren, verlässlicheren und zukunftsfähigen Bahnbetrieb in Queensland zu schaffen, indem die sicherheitskritische Kommunikation bereitgestellt wird, die für digitale Zugsteuerung nötig ist. Frequentis ist stolz, lokale Jobs in Queensland zu schaffen und seine FRMCS-Expertise beizusteuern. Damit unterstützen wir ETCS Level 2 und tragen gleichzeitig dazu bei, den Weg für Kommunikations- und Servicelösungen der nächsten FRMCS-Generation zu ebnen", sagt Martin Rampl, Geschäftsführer von Frequentis Australasia.