Pistorius weist Kritik an Rüstung zurück
'Kein Altmetall'
- Pistorius weist Kritik an der Rüstung zurück
- Leopard 2 A8 sei ein modernes Hightech-Gerät
- KI und unbemannte Systeme prägen die Beschaffung
BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat Kritik an den Rüstungsprogrammen für die Bundeswehr zurückgewiesen. Der Vorwurf, es werde zu viel Geld in veraltete Technologie gesteckt, führe "schlicht und ergreifend in die falsche Richtung", sagte der SPD-Politiker nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses in Berlin.
Er verwies als Beispiel auf den neuen Kampfpanzer Leopard 2 A8. "Der ist alles, aber kein Altmetall. Das ist ein Hightech-Gerät", sagte Pistorius.
Neue Technologien spielten eine große Rolle. So gebe es erstmals auch ein eigenes Förderprogramm für zivile Hochschulen und Institute, die in diesen Bereichen forschen wollen.
Kritiker bemängelt falsche Schwerpunkte
"KI spielt eine zentrale Rolle. Unbemannte Systeme zu Wasser, zu Luft und an Land spielen eine zentrale Rolle in Beschaffungsvorhaben der kommenden Monate. Von daher, dieser Vorwurf ist schlicht falsch", sagte er. Und: "Wir wissen sehr genau, in welche Richtung wir schauen müssen und welche Beschaffungen dafür notwendig sind."
Mitte August hatte das Kieler Institut für Weltwirtschaft der Bundeswehr vorgeworfen, falsche Schwerpunkte bei der Aufrüstung zu setzen. Statt in Panzer, Schiffe und Soldaten müsse mehr Geld in Drohnen, KI und Robotik fließen, forderte Präsident Moritz Schularick.
Der "Süddeutschen Zeitung" sagte Schularick, statt die 700 Milliarden Euro, die bis 2030 für die Modernisierung der Bundeswehr zur Verfügung stünden, gezielt in Waffensysteme der Zukunft zu investieren, gebe Pistorius einen Großteil des Geldes weiter für Panzer, Fregatten und andere veraltete Technologien aus./cn/DP/tav
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
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Das 11x Zahlensalat von dir!
Wenn die Hyperscaler auf Teufel komm raus investieren, dann kreischt die Beobachterzunft vor Schmerzen, weil Investitionen nun mal Geld brauchen, sei es geliehenes Geld (pfui Teufel) oder auch erwirtschaftetes Geld - Schrecklich, der FCF sinkt. Das alles ist für sich schon grenzwertig genug, denn wenn einer der Hyperscaler im Wettbewerb dereinst zurückfallen sollte, weil er nicht genug investiert haben sollte, dann rupfen ihn die selben Leute.
Wenn RHM im Vergleich dazu investiert, wird gefragt: Geht das auch schnell genug. Wird das nicht die Liquidität auffressen? Ok. Übertrieben bisweilen, aber noch keine unsinnigen Fragen. Dass RHM mit dem Q2 Bericht nun die Investitionsbeträge für das Hj2 kürzt, führt erneut zu Kritik!? Dabei hat der Vorstand hierzu doch sehr konkrete und ausführliche Stellung genommen in dem Investorenvideo zum Hj: Die Summe der Investitionen lässt sich durch organisatorische und technische Optimierungen reduzieren, am Ziel der angestrebten Produktions-Kapazitäten wird indes nicht gerüttelt! Chapeau - das ist kluges Management, sage ich.
Bei solch einer Ansammlung von Inelligenzlücken muss man sich nicht wundern, dass viele Investoren ihr Geld nicht zu mehren verstehen.