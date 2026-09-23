BERNSTEIN RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2490 Pence belassen. Zur für 2027 angekündigten Ablösung von Finanzchef Nik Jhangiani durch Joanne Wilson schrieb Trevor Stirling am Mittwoch, dass Wilson viel Erfahrung auf diesem Posten, aus der Branche sowie in den Bereichen Kategorien- und Kundenanalyse mitbringe. Letztere habe Unternehmenschef Dave Lewis als Schwachpunkte beim Getränkekonzern ausgemacht./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:06 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 18,95EUR auf Tradegate (23. September 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24,9

Kursziel alt: 24,9

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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