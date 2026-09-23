BERNSTEIN RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2490 Pence belassen. Zur für 2027 angekündigten Ablösung von Finanzchef Nik Jhangiani durch Joanne Wilson schrieb Trevor Stirling am Mittwoch, dass Wilson viel Erfahrung auf diesem Posten, aus der Branche sowie in den Bereichen Kategorien- und Kundenanalyse mitbringe. Letztere habe Unternehmenschef Dave Lewis als Schwachpunkte beim Getränkekonzern ausgemacht./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 18,95EUR auf Tradegate (23. September 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Trevor Stirling
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 24,9
Kursziel alt: 24,9
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Trevor Stirling
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 24,9
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