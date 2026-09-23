Bitcoin wiederholt Muster von 2012 – folgt jetzt die Mega-Rallye?

Bitcoin steht vor einer Serie, die es seit 14 Jahren nicht mehr gegeben hat. Sollte die Kryptowährung auch den September im Plus beenden, wäre es erst das zweite Mal überhaupt, dass Bitcoin in den Monaten Juli, August und September durchgehend zulegt.

Im Juli legte Bitcoin laut Daten von CoinDesk um 4,8 Prozent zu, im August folgte ein deutlich kräftigeres Plus von 25,2 Prozent. Auch im September zeigt die Richtung bislang nach oben.

Ausgehend von einem Kurs von 86.140 US-Dollar liegt Bitcoin im laufenden Monat 10,9 Prozent im Plus. Bleibt das bis zum Monatsende so, hätte Bitcoin erstmals seit 2012 wieder drei positive Monate von Juli bis September hintereinander verbucht.

"Red September" verliert seinen Schrecken

Dabei gilt der September historisch als Problemmonat für Bitcoin. Seit 2013 verlor die Kryptowährung im September durchschnittlich rund drei Prozent, acht von 13 Monaten endeten im Minus. Zuletzt hat sich das Bild jedoch gedreht: 2023, 2024 und 2025 schloss Bitcoin jeweils im Plus. Bleibt es auch 2026 bei grünen Vorzeichen, wäre es bereits der vierte positive September in Folge.

Der Blick zurück auf 2012

Besonders interessant ist der Blick auf das einzige vergleichbare Jahr. 2012 stieg Bitcoin im Juli um 41 Prozent, im August um 6,4 Prozent und im September um weitere 24,4 Prozent. Im Oktober war die Serie allerdings zunächst vorbei. Bitcoin verlor im Monatsverlauf 9,7 Prozent und fiel am 26. Oktober auf ein Tief von 10,17 US-Dollar.

Von diesem Tief aus startete Bitcoin jedoch eine der stärksten Rallyes seiner Geschichte. Innerhalb von 165 Tagen schoss der Kurs bis April 2013 auf 230 US-Dollar nach oben. Vom Oktober-Tief entsprach das einem Anstieg von mehr als 2.000 Prozent.

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Folgt auch ein "Uptober"?

Dass die Serie 2012 ausgerechnet im Oktober riss, steht im Gegensatz zur heutigen Bitcoin-Saisonalität. Denn inzwischen gilt der Oktober als einer der stärkeren Monate und wird in der Krypto-Szene deshalb häufig als "Uptober" bezeichnet. Seit 2013 endete Bitcoin im Oktober überwiegend im Plus und verbuchte mehrfach zweistellige Kursgewinne.

Sollte Bitcoin auch im Oktober 2026 zulegen, würde sich die aktuelle Serie sogar auf vier Gewinnmonate ausweiten. Vier grüne Monate in Folge gab es bei Bitcoin zuletzt von September bis Dezember 2023.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 85.828USD auf CryptoCompare Index (23. September 2026, 12:02 Uhr) gehandelt.





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