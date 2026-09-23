🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDHL Group AktievorwärtsNachrichten zu DHL Group

    ROUNDUP/Quecksilberverdacht in DHL-Paketzentrum

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Substanz wird untersucht

    Für Sie zusammengefasst
    • Möglicher Quecksilberstoff zur Analyse gesichert
    • Proben werden bis zu zwei Tage im Labor untersucht
    • DHL-Zentrum bleibt für Mitarbeiter vorerst gesperrt
    ROUNDUP/Quecksilberverdacht in DHL-Paketzentrum - Substanz wird untersucht
    Foto: EKH-Pictures - stock.adobe.com

    LEIZEN (dpa-AFX) - Feuerwehrspezialkräfte haben im Zusammenhang mit einem eventuellen Quecksilbervorfall in einem DHL-Paketzustellzentrum im mecklenburgischen Leizen eine Substanz gesichert, die nun analysiert wird. Die Proben des möglicherweise gefährlichen Stoffes seien zur Untersuchung in ein Labor in Hamburg gebracht worden, teilte die Polizei mit. Es könne bis zu zwei Tage dauern, bis ein belastbares Ergebnis vorliege.

    Der Stoff sei im Zustellzentrum, im Zustellerfahrzeug und auch in den privaten Räumen der Zustellerin gesichert worden. Die 50-jährige Mitarbeiterin hatte sich am Dienstag an die Polizei gewandt, nachdem sie körperliche Beschwerden verspürt hatte, die einer Vergiftungserscheinung mit Quecksilber ähnelten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DHL (Deutsche Post)!
    Long
    54,14€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    62,64€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 13,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Seit Dienstagnachmittag sind Polizei und Feuerwehr an dem DHL-Standort im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte im Einsatz. Das Gebäude bleibe für Mitarbeiter bis auf weiteres gesperrt, hieß es. Auch private Räumlichkeiten der betroffenen Paketzustellerin in Röbel wurden durch Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr überprüft.

    Die Frau wurde am Dienstag vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht, das sie aber zwischenzeitlich wieder verlassen konnte. DHL betonte, die Sicherheit und das Wohlergehen der Mitarbeiter hätten höchste Priorität./hr/DP/men

    DHL Group

    -1,50 %
    +5,35 %
    +5,73 %
    +15,01 %
    +58,00 %
    +49,71 %
    +1,58 %
    +109,95 %
    +170,09 %
    ISIN:DE0005552004WKN:555200
    DHL Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 57,72 auf Tradegate (23. September 2026, 11:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -13,49 %/+7,27 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DHL Group - 555200 - DE0005552004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DHL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Quecksilberverdacht in DHL-Paketzentrum Substanz wird untersucht Feuerwehrspezialkräfte haben im Zusammenhang mit einem eventuellen Quecksilbervorfall in einem DHL-Paketzustellzentrum im mecklenburgischen Leizen eine Substanz gesichert, die nun analysiert wird. Die Proben des möglicherweise gefährlichen Stoffes …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     