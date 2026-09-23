Substanz wird untersucht

Der Stoff sei im Zustellzentrum, im Zustellerfahrzeug und auch in den privaten Räumen der Zustellerin gesichert worden. Die 50-jährige Mitarbeiterin hatte sich am Dienstag an die Polizei gewandt, nachdem sie körperliche Beschwerden verspürt hatte, die einer Vergiftungserscheinung mit Quecksilber ähnelten.

LEIZEN (dpa-AFX) - Feuerwehrspezialkräfte haben im Zusammenhang mit einem eventuellen Quecksilbervorfall in einem DHL-Paketzustellzentrum im mecklenburgischen Leizen eine Substanz gesichert, die nun analysiert wird. Die Proben des möglicherweise gefährlichen Stoffes seien zur Untersuchung in ein Labor in Hamburg gebracht worden, teilte die Polizei mit. Es könne bis zu zwei Tage dauern, bis ein belastbares Ergebnis vorliege.

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Seit Dienstagnachmittag sind Polizei und Feuerwehr an dem DHL-Standort im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte im Einsatz. Das Gebäude bleibe für Mitarbeiter bis auf weiteres gesperrt, hieß es. Auch private Räumlichkeiten der betroffenen Paketzustellerin in Röbel wurden durch Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr überprüft.

Die Frau wurde am Dienstag vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht, das sie aber zwischenzeitlich wieder verlassen konnte. DHL betonte, die Sicherheit und das Wohlergehen der Mitarbeiter hätten höchste Priorität./hr/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 57,72 auf Tradegate (23. September 2026, 11:43 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -13,49 %/+7,27 % bedeutet.



