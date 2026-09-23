DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air Liquide von 190 auf 192 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag am 5. Oktober werde der Gasekonzern seinen neuen Vierjahres-Strategieplan sowie einen Finanzrahmen mit aktualisierten Wachstums-, Margen- und Kapitalverwendungszielen vorstellen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Sie sieht die Franzosen weiter als eines der besten Branchenunternehmen an und lobte, dass Air Liquide in der Vergangenheit den Worten meist habe Taten folgen lassen. Dies verleihe den anstehenden neuen Zielen Glaubwürdigkeit. Der jüngst berichtete Einstieg des aktivistischen Investors Elliott sollte an der Unternehmensstrategie nichts wesentlich ändern, könnte aber die Bedeutung von Kapitalverwendung und Ausschüttungen stärker in den Fokus rücken./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:52 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 168,1EUR auf Tradegate (23. September 2026, 11:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 192

Kursziel alt: 190

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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