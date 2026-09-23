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    Spritpreise geben nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Spritpreise für Diesel und E10 geben weiter nach
    • E10 kostet 2,267 und Diesel 2,428 Euro je Liter
    • Rohölpreise sinken, doch Zapfsäulen bleiben zu teuer
    Spritpreise geben nach
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach Rekordständen in der vergangenen Woche geben die Spritpreise derzeit nach. Sowohl Diesel als auch Superbenzin der Sorte E10 waren im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags billiger als am Montag, wie aus Daten des ADAC hervorgeht. Und auch am Mittwochvormittag ging es weiter nach unten: Die beim Portal Tankerkönig erhobenen Preise lagen klar niedriger als zu den jeweils gleichen Zeitpunkten am Vortag - insbesondere bei Diesel.

    Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags kostete ein Liter Super E10 laut ADAC 2,267 Euro. Das waren 1,2 Cent weniger als am Montag und 4,7 Cent weniger als beim bisherigen Rekordwert am Mittwoch vergangener Woche. Ein Liter Diesel kostete 2,428 Euro. Das waren 1,8 Cent weniger als am Montag und 4,3 Cent weniger als beim bisherigen Diesel-Rekord vom Donnerstag vergangener Woche.

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    Rohölpreis im Rückwärtsgang

    Ein wichtiger Treiber für den Rückgang dürften die Rohölpreise sein, die in den letzten Tagen wieder ein gutes Stück nachgegeben haben. Neben ihnen haben aber auch Faktoren wie Wechselkurse, Logistik oder Raffineriekapazitäten Einfluss auf die Spritpreise. Der ADAC bewertet sie aktuell als zu hoch. Der Rückgang beim Rohöl spiegle sich bisher nur teilweise an den Zapfsäulen wider.

    Einzelne Tankstellen können je nach Region und Uhrzeit von den bundesweiten Tagesdurchschnittswerten stark abweichen. So gab es am Mittwoch in günstigen Regionen am vergleichsweise günstigen Vormittag erneut viele Tankstellen, die deutlich unter 2,20 Euro pro Liter E10 verlangten. An teuren Autobahntankstellen wurden zuletzt nach dem mittäglichen Preissprung für Premiumsorten allerdings teils mehr als 3 Euro pro Liter aufgerufen./ruc/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,04 % und einem Kurs von 58,70 auf Tradegate (23. September 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -1,40 %/+62,07 % bedeutet.





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