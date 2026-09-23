Neue Roche-Hoffnung: Dieser Wirkstoff macht Fortschritte

Damit erreichte die Studie IMAgINATION ihren primären Endpunkt. Die Auswertung erfolgte nach 37 Wochen. Die Proteinmenge im Urin gilt als wichtiger Hinweis auf eine Schädigung der Nieren. Eine Verringerung steht zudem in Zusammenhang mit dem Erhalt der Nierenfunktion.

Der Pharmakonzern Roche hat positive Zwischenergebnisse aus einer wichtigen Phase-III-Studie vorgelegt. Der untersuchte Wirkstoff Sefaxersen reduzierte bei Patienten mit IgA-Nephropathie (auch Morbus Berger genannt) die Eiweißausscheidung im Urin deutlich stärker als ein Placebo.

Sefaxersen wird einmal monatlich unter die Haut gespritzt und soll sich von den Patienten selbst anwenden lassen. Beim Sicherheitsprofil ergaben sich laut Roche keine neuen Auffälligkeiten.

Roche sieht Potenzial für neue Therapie

"Diese vorläufigen Phase-III-Ergebnisse belegen das klinische Potenzial von Sefaxersen", erklärte Roche-Chefarzt Levi Garraway. Der Wirkstoff könne möglicherweise das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen und langfristig den Bedarf an Dialyse oder einer Nierentransplantation reduzieren.

Die IgA-Nephropathie ist eine chronische Autoimmunerkrankung der Nieren. Sie wird häufig vor dem 40. Lebensjahr diagnostiziert. Nach Angaben von Roche entwickeln bis zu 50 Prozent der Betroffenen innerhalb von 20 Jahren ein Nierenversagen.

Sefaxersen setzt gezielt an einem Bestandteil des sogenannten Komplementsystems an. Der Wirkstoff hemmt die Produktion des Komplementfaktors B direkt in der Leber. Roche hatte Sefaxersen vom Biotechnologieunternehmen Ionis einlizenziert.

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Studie läuft weiter

An der IMAgINATION-Studie nehmen 459 Patienten teil. Sie erhalten über einen Zeitraum von 105 Wochen entweder Sefaxersen oder ein Placebo. Roche will dabei auch untersuchen, wie sich die Nierenfunktion über zwei Jahre entwickelt.

Die aktuellen Zwischenergebnisse sollen auf einem bevorstehenden medizinischen Kongress vorgestellt und den zuständigen Behörden übermittelt werden. Roche will damit nach eigenen Angaben eine möglichst schnelle Verfügbarkeit der Therapie für Patienten ermöglichen.

Auch auf Unternehmensebene gibt es bei Roche eine Veränderung: Der Verwaltungsrat will den früheren Takeda-Chef Christophe Weber bei der Generalversammlung am 9. März 2027 zur Wahl in das Gremium vorschlagen. Roche-Verwaltungsratspräsident Severin Schwan verwies dabei auf Webers Erfahrung in der Gesundheitsbranche und seine langjährige Führungserfahrung.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 397,7EUR auf Lang & Schwarz (23. September 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.

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