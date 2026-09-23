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    AKTIE IM FOKUS

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    AMS-Osram peilt Hoch seit 2023 an - Jefferies mit hohem Kursziel

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien steigen acht Prozent, Jahreshoch rückt näher
    • Technologischer Durchbruch treibt AMS-Osram
    • Jefferies sieht VCSEL-Chancen für KI-Rechenzentren
    AKTIE IM FOKUS - AMS-Osram peilt Hoch seit 2023 an - Jefferies mit hohem Kursziel
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die in Zürich gehandelten Aktien von AMS-Osram haben ihre Erholung am Mittwoch mit der Annäherung an ihr Jahreshoch fortgesetzt. Am Vormittag wurden die Titel in der Spitze acht Prozent höher zu 23,04 Schweizer Franken gehandelt, wodurch das im Mai erreichte Jahreshoch von 23,82 Franken in greifbare Nähe rückte. Darüber würde den Aktien eine Bestmarke seit fast drei Jahren winken.

    Am Montag war die Erholung kraftvoll angestoßen worden, weil der deutsch-österreichische Sensoren- und Halbleiterhersteller einen technologischen Durchbruch bei Dünnschicht-Oberflächenemittern (VCSELs) für KI-Rechenzentren vermeldet hatte.

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    Weiter vorangetrieben wurde die Aktie nun von einer Studie des Analysehauses Jefferies, das den Aktien mit einer Zielerhöhung auf 25,50 Schweizer Franken eine Rückkehr auf das Niveau von vor drei Jahren zutraut.

    Analyst Janardan Menon von Jefferies äußerte sich nach einem Treffen mit einem Fachbereichsleiter von Osram zu den Geschäftspotenzialen dieser Emitter. Das Gespräch habe ihn darin bestärkt, dass das Unternehmen gut aufgestellt sei, um von mittel- bis langfristigen Chancen im Bereich der Chip-zu-Chip-Verbindungen durch VCSEL-Technik zu profitieren, die Distanzen bis zu 30 Meter abdecken könne - in Ergänzung zu Distanzen von bis zu 7 Metern durch die Micro-LED-basierten Produkte des Unternehmens. Dieses Angebot treffe den erwarteten Bedarf von KI-Hyperscalern und Chipanbietern der kommenden Jahre.

    Der Experte geht zudem davon aus, dass Micro-LED-Emitter von AMS-Osram in einer Smart-Brille des Social-Media-Riesen Meta zum Einsatz kommen werden, deren Einführung 2027 anstehe.

    Im Frühjahr hatte es bei der Aktie schon einmal einen kräftigen Erholungsschub gegeben, doch auf längerfristige Sicht ist die Lage weiter trüb. Vom Rekordniveau aus 2018 war zwischenzeitlich im vergangenen Jahr kurz unter der 5-Franken-Marke kaum noch etwas übrig. Ein erster größerer Erholungsschub hatte die Aktien dann bis Oktober 2025 über 13 Franken getrieben, ein zweiter dann im Mai bis auf 23,82 Franken. Noch höher hatte der Kurs letztmals im November 2023 gelegen./tih/mis/men

     

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    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 650 auf Tradegate (23. September 2026, 12:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 776,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 710,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +9,13 %/+34,49 % bedeutet.





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