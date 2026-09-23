525% Kursplus seit Januar: Dieser Geheimtipp aus einem Nachbarland startet durch

Der Technologiekonzern mit Sitz in Loeben in der Steiermark fertigt an Standorten in Österreich, China, Malaysia und Indien, beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter und beliefert unter anderem die Bereiche KI Infrastruktur, High Performance Computing, Automotive sowie Luft- und Raumfahrt.

Der österreichische Leiterplatten- und IC-Substrat-Hersteller AT&S baut seine Zusammenarbeit mit dem US-Chipkonzern Marvell Technology weiter aus. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wurde eine langfristige Vereinbarung geschlossen, die zusätzliche Produktionskapazitäten für fortschrittliche IC-Substrate schaffen soll. Damit will AT&S der wachsenden Nachfrage nach Halbleiterlösungen für KI- und Cloud-Infrastruktur begegnen.

Die Aktie hat auf dem östtereichischen Aktienmarkt in diesem Jahr alles in den Schatten gestellt. Seit Jahresbeginn hat die AT&S Aktie bereits um 525 Prozent zugelegt.

Marvell ist jener zusätzliche Kunde, den AT&S bereits im Zusammenhang mit dem Ausbau seines Produktionsstandorts im malaysischen Kulim angekündigt hatte. Dort wird die bestehende Anlage Plant 2 weiter erweitert, zusätzlich entsteht eine neue Fertigungsstätte für IC-Substrat-Cores und Advanced Packaging. Langfristige Kundenvereinbarungen wie jene mit Marvell sollen die milliardenschweren Investitionen absichern.

Die Analysten von ODDO BHF reagierten prompt und hoben ihr Kursziel für AT&S von 220 auf 250 Euro an. Die Einstufung Outperform bleibt bestehen. Bei einem aktuellen Kurs von 208 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent.



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AT&S-Vorstandschef Michael Mertin bezeichnete den Tag als wichtigen Meilenstein in der Beziehung zu Marvell. Man wolle mit Technologie, Fertigungskompetenz und langfristigen Partnerschaften vom globalen Ausbau der KI-Infrastruktur profitieren.

Übrigens: AT&S war auch Thema in unserem Österreich-Spezial im wO-Podcast "Börse, Baby!". Jetzt noch Mal reinhören!

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,21 % und einem Kurs von 208EUR auf Tradegate (23. September 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.





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