Aktien Frankfurt
Leichte Verluste - Dax-Erholung hängt fest
- Dax dreht ins Minus und verliert 0,5 Prozent
- Politische Unsicherheit verschreckt internationale Anleger
- Siltronic und KWS Saat verlieren deutlich
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch anfängliche Gewinne eingebüßt und ist ins Minus gedreht. Der deutsche Leitindex verlor bis zum Mittag 0,5 Prozent auf 25.460 Punkte. Etwas auf die Stimmung drückte, dass die Ölpreise ihre Verluste aus dem frühen Handel teilweise wieder wettgemacht hatten.
Tags zuvor bereits hatte sich die Dax-Erholung exakt an seiner 50-Tage-Durchschnittslinie festgelaufen, die den mittelfristigen Trend beschreibt. Letztlich hatte das Börsenbarometer kaum verändert geschlossen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab zur Wochenmitte um 0,4 Prozent auf 31.400 Punkte nach.
Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, bleibt skeptisch: "Auf dem Parkett werden zwei entgegengesetzte Entwicklungen diskutiert: ein neuer Anlauf, den Irankonflikt doch noch diplomatisch zu lösen, und die politische Unsicherheit, die aus den jüngsten Wahlen in Deutschland entstanden ist." Als Resultat bleibe unter dem Strich nur eine Pattsituation zwischen Käufern und Verkäufern.
Die politische Unsicherheit in Deutschland lässt dem Experten zufolge internationale Anleger derzeit einen großen Bogen um deutsche Aktien machen. Man fordere Gewissheit, dass die politische Stabilität auf Bundesebene gewahrt bleiben kann, nachdem die regierenden Parteien auf Landesebene herbe Wahlniederlagen erlitten hatten.
Die Anleger blicken auch auf den Besuch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in den USA. Mikko Huotari, Direktor des China-Instituts Merics, dämpfte derweil die Erwartungen an den Gipfel. "Xi braucht in Washington keinen Durchbruch. Er braucht mehr Zeit - und dasselbe gilt für Washington", sagte Huotari. Im Mittelpunkt dürfte deshalb stehen, eine neue Eskalation zu vermeiden. Besonders dringend ist das beim Handel.
Die USA und China liefern sich beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) einen Wettlauf um die leistungsfähigsten Modelle, Computerchips und Rechenzentren. Washington versucht zu verhindern, dass China Zugang zu den modernsten KI-Chips und der Technik zu ihrer Herstellung erhält.
Unter den Einzelwerten hierzulande stand unter anderem Siltronic im Blick. Wacker Chemie hatte seinen Anteil an dem Hersteller von Halbleiter-Wafern weiter reduziert. Die Papiere von Siltronic fielen am MDax-Ende um drei Prozent. Demgegenüber zogen die Anteilsscheine von Wacker Chemie an der Index-Spitze um zwei Prozent an.
Als klares Schlusslicht im Nebenwerteindex SDax sackten die Aktien von KWS Saat um mehr als neun Prozent ab. Umsatz und operatives Ergebnis blieben im Geschäftsjahr 2025/26 hinter den Analystenschätzungen zurück. Auch der Ausblick des Saatgutherstellers dürfte Anlegern kaum für eine bessere Stimmung reichen, vor allem nach dem zuletzt guten Lauf der Anteilsscheine, erklärte ein Händler.
Zudem bewegten Analystenkommentare die Kurse. So verloren im Dax die Papiere der Gea Group fast ein Prozent, nachdem sich Bernstein Research teils verhalten zu den Aktien des Anlagenbauers für die Milch- und Lebensmittelindustrie geäußert hatte. Nach der jüngsten Ankündigung eines Aktienrückkaufs sowie der Anhebung der Ziele für 2026 gebe es vorerst keine Treiber mehr, schrieb Experte Benjamin Thielmann.
Zu Krones hieß es von Bernstein-Analyst Benjamin Thielmann, dass die Aussichten für das Umsatz- und Auftragswachstum des Abfüllanlagen-Herstellers für 2027 verhalten ausfallen dürften. Und: Das Umsatzziel für das Jahr 2028 wackle. Die Anteilsscheine von Krones fielen um knapp drei Prozent./la/jha/
--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 66,80 auf Tradegate (23. September 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +12,01 %/+49,35 % bedeutet.
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Guten Morgen! 😄
Endlich ist die Börsenwelt wieder gerettet. Nach dem Zähneputzen kurz das Fenster geöffnet, einmal tief durchgeatmet, den Himmel inspiziert – und schon steht die Tagesrichtung fest. 🔮📈📉
50/50 – mehr braucht es offenbar nicht. Alle Charts, Indikatoren, Unternehmenszahlen, Wirtschaftsdaten und sonstigen Kleinigkeiten, mit denen sich andere Leute völlig unnötig beschäftigen, können wir damit getrost in die Tonne treten. 😂
Und selbstverständlich gibt es nur zwei Möglichkeiten: Börsencrash oder … Börsencrash. Dazwischen scheint sich die Börse bislang erfolgreich zu verstecken.
Ich finde es immer wieder faszinierend, mit welcher Gewissheit manche Menschen die komplette Finanzwelt erklären können, während der Rest der Marktteilnehmer noch so tut, als wäre Börse ein klein wenig komplexer als ein Blick aus dem Küchenfenster. 😎
Aber gut – schön, dass uns wenigstens jemand zuverlässig mitteilt, was die Börse heute wieder zu tun hat. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, warum die Börse selbst davon offenbar noch nichts weiß. 😂
Du scheinst bei nahezu jeder Diskussion zunächst einmal das Negative herauszufiltern und anschließend den Eindruck zu vermitteln, dass du als Einziger die Charttechnik und die Funktionsweise der Börse verstanden hast – während der Rest offenbar noch im Einsteigerseminar sitzt.
Dabei wäre ein Forum eigentlich ein ziemlich guter Ort für unterschiedliche Einschätzungen, Argumente und einen konstruktiven Austausch. Es geht schließlich darum, Perspektiven gegenüberzustellen und nicht darum, bei jeder Gelegenheit den selbsternannten Börsenprofessor mit Lehrstuhl für „Ich weiß es besser“ zu geben.
Kritische Einschätzungen sind absolut legitim und können durchaus wertvoll sein. Ein dauerhaftes Weltuntergangsszenario als alleinige Analysegrundlage wird allerdings irgendwann auch nicht überzeugender, nur weil man es mit besonders viel Selbstsicherheit vorträgt.
Für die ganz große Apokalypse gibt es sicher geeignetere Bühnen – vielleicht dort, wo man ohnehin schon auf den Untergang wartet und die Sprüche dazu gleich passend in den Himmel schreibt.
Ein bisschen mehr fachlicher Austausch und ein bisschen weniger missionarischer Untergangsprophetismus würden der Diskussion jedenfalls nicht schaden.