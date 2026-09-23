SEVEN PRINCIPLES bestätigt Prognose für 2026 – Aktie im Fokus
Trotz laufender Transformation bleibt SEVEN PRINCIPLES AG im ersten Halbjahr 2026 auf Kurs und bestätigt ihre Prognose für das Gesamtjahr.
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- SEVEN PRINCIPLES AG erzielte im ersten Halbjahr 2026 trotz einmaliger Aufwendungen für die laufende Unternehmenstransformation ein positives Ergebnis.
- Der Konzernumsatz lag bei rund 30,4 Mio. Euro und damit nahezu auf Vorjahresniveau (ca. 30,3 Mio. Euro).
- Das EBIT betrug etwa 0,2 Mio. Euro gegenüber rund 0,7 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025.
- Das Unternehmen hält an seiner Prognose für 2026 fest: Erwartet werden 56–61 Mio. Euro Umsatz und 34–37 Mio. Euro Rohertrag.
- Für 2026 prognostiziert SEVEN PRINCIPLES ein EBITDA zwischen -1,0 und 1,0 Mio. Euro sowie ein EBIT zwischen -1,5 und 0,5 Mio. Euro.
- Der nicht auditierte Halbjahresbericht 2026 ist im Bereich „Investor Relations – Finanzreports“ auf www.7p-group.com verfügbar.
Der Kurs von SEVEN PRINCIPLES lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,7500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,52 % im
Minus.
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