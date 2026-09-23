🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    350 Mio. Barrel sind weg

    245 Aufrufe 245 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bank of America warnt vor einem Ölpreis-Schock historischen Ausmaßes

    350 Millionen Barrel sind weg. Brent notiert noch unter 100 US-Dollar – doch die Bank of America warnt vor einem Szenario, das den Ölmarkt in historisches Terrain treiben könnte.

    Für Sie zusammengefasst
    350 Mio. Barrel sind weg - Bank of America warnt vor einem Ölpreis-Schock historischen Ausmaßes
    Foto: Unsplash

    Die Bank of America warnt vor einem Ölpreis-Schock von mehr als 150 US-Dollar je Barrel, sollte sich die Versorgungslage weiter verschärfen. Die Investmentbank hat ihre Prognose für Brent zum Jahresende bereits deutlich von 83 auf 95 US-Dollar angehoben. Noch brisanter ist jedoch das Risikoszenario: Ziehen sich die Ausfälle bis ins Frühjahr 2027 oder wird weitere Ölinfrastruktur beschädigt, könnte Brent laut den Strategen deutlich über 150 US-Dollar steigen, um die weltweite Nachfrage überhaupt ausreichend zu bremsen.

    Hinter der Warnung steht eine zunehmend angespannte Angebotslage. Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus bleibt stark eingeschränkt, zugleich belasten Ausfälle in Raffinerien, geringere Exporte aus dem Nahen Osten und Russland sowie Störungen rund um Bab el-Mandeb den Markt. Nach Berechnungen der Bank erreichten die Lieferausfälle durch Hormus zeitweise rund 14 Millionen Barrel pro Tag. Zuletzt lagen sie noch immer bei durchschnittlich 4 bis 8 Millionen Barrel täglich.

    Francisco Blanch, Rohstoffstratege der Bank of America, sieht vor allem die schwindenden Lagerbestände als Risiko. Seit dem Höchststand im März seien mindestens 350 Millionen Barrel aus den weltweiten oberirdischen Vorräten verschwunden. Die Bestände lägen rund 200 Millionen Barrel unter den saisonalen Rekordtiefständen. Auch der Terminmarkt zeigt, wie knapp Öl kurzfristig geworden ist: Sofort verfügbare Lieferungen sind deutlich teurer als spätere.

    "Obwohl US-Raffinerien und Kraftstoffexporteure die Lücke teilweise geschlossen haben, deuten extrem niedrige Produktvorräte und erhöhte Raffineriemargen darauf hin, dass das System nur über sehr begrenzte Reservekapazitäten verfügt", sagte Blanch laut CNBC. Er warnte, dass sich die Störungen zu einem "strukturellen Schock" entwickeln könnten.

    Bis zu 120 € Prämie sichern
    Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Jetzt teilnehmen

     

    Kurzfristig hat sich der Ölpreis dennoch entspannt. Brent fiel bereits am Dienstag unter 100 US-Dollar je Barrel, WTI unter 90 US-Dollar. Auslöser war ein Reuters-Bericht, wonach Saudi Aramco die Ost-West-Pipeline wieder hochfährt und Exporte über Yanbu am Roten Meer erneut aufnehmen könnte.

    Für 2027 erwartet die Bank im Basisszenario im Schnitt rund 80 US-Dollar für Brent. Der entscheidende Punkt ist jedoch das asymmetrische Risiko: Bleibt der Krieg im Iran ungelöst und verschärfen sich die Schäden an der Infrastruktur, könnte aus der aktuellen Knappheit ein deutlich größerer Preisschock werden.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 105,65$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    350 Mio. Barrel sind weg Bank of America warnt vor einem Ölpreis-Schock historischen Ausmaßes 350 Millionen Barrel sind weg. Brent notiert noch unter 100 US-Dollar – doch die Bank of America warnt vor einem Szenario, das den Ölmarkt in historisches Terrain treiben könnte.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     