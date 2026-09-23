Top-Performer im DAX; Symrise rüstet im Parfümgeschäft auf

Das Geschäft mit feinen Düften sei heute rund 50 Prozent größer als vor der Pandemie, inklusive Zukäufen wie Neroli und Romani sogar um etwa drei Viertel.

Die Analysten der Bank of America haben gemeinsam mit Symrise-Vorstandschef Jean-Yves Parisot den Duftstandort im südfranzösischen Grasse besucht. Ihr Eindruck: Das Parfümgeschäft ist deutlich stärker, als es die Zahlen vermuten lassen. Probleme bei Aromamolekülen und kosmetischen Wirkstoffen hätten die Fortschritte zuletzt überdeckt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Symrise-Aktie gehört in diesem Jahr zu den Überraschungssiegern im DAX. Auch gänzlich ohne Tech- und KI-Fantasie haben sich die Papiere um rund 37 Prozent verteuert und sind damit nach Infineon der stärkste Wert im deutschen Leitindex.

Als Trumpf der Holzmindener gilt der Rohstoffanbau in enger Zusammenarbeit mit Farmen, etwa bei Vanille aus Madagaskar. Das birgt allerdings Risiken durch schwankende Ernten. Rückenwind kommt von einer Welle an Rezepturänderungen, mit denen Markenhersteller ihren Absatz ankurbeln wollen.

Schwachpunkt bleibt die Profitabilität. Mit einer EBITDA-Marge von 18 Prozent hinkt Symrise den besten Wettbewerbern hinterher, die 22 bis 25 Prozent erreichen. Der Verkauf des Terpengeschäfts, eine Erholung bei UV-Filtern und eine wieder besetzte Spartenführung dürften die Lücke laut BofA teilweise schließen.

Sorgen bereitet das Menthol, auf das rund die Hälfte der Aromamoleküle entfällt. BASF und der chinesische Konkurrent Zhejiang NHU wollen hier 2027 ihre Kapazitäten ausbauen.

Für Aktionäre interessant: Das Rückkaufprogramm über 400 Millionen Euro läuft im Oktober aus. Da die Verschuldung Ende 2026 am unteren Ende der vom Management genannten Spanne liegen dürfte, halten die Analysten ein weiteres, kleineres Programm für denkbar.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 93,12EUR auf Tradegate (23. September 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.





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