🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKRONES AktievorwärtsNachrichten zu KRONES

    Besonders beachtet!

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    KRONES - Aktie mit schwachem Handelstag - 23.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die KRONES Aktie bisher Verluste von -3,21 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der KRONES Aktie.

    Besonders beachtet! - KRONES - Aktie mit schwachem Handelstag - 23.09.2026
    Foto: Armin Weigel - dpa

    Krones ist ein führender Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für Getränke- und Lebensmittelindustrie. Kernprodukte: Abfülllinien, Etikettier-, Verpackungs- und Prozesstechnik, plus Digitalisierung/Service. Starke Weltmarktstellung, v.a. bei Komplettlinien. Wichtige Wettbewerber: KHS, Sidel, Tetra Pak, Syntegon. USP: Systemanbieter aus einer Hand, hohe Engineering-Tiefe, globaler Service.

    KRONES aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 23.09.2026

    Rote Vorzeichen bei KRONES: Der Kurs rutscht um -3,21 % auf 108,60 ab. Die KRONES Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +1,63 % wieder ab und notiert heute bei 108,60. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Krones AG!
    Long
    100,52€
    Basispreis
    0,93
    Ask
    × 11,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    115,37€
    Basispreis
    0,79
    Ask
    × 13,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei KRONES damit auf -0,80 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Allein seit letzter Woche ist die KRONES Aktie damit um -3,90 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,07 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von KRONES -17,26 % verloren.

    Zum Vergleich: Der MDAX notiert heute lediglich -0,97 % im Plus-Minus-Bereich. KRONES entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    KRONES Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,90 %
    1 Monat -6,07 %
    3 Monate -0,80 %
    1 Jahr -7,73 %
    Stand: 23.09.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur KRONES Aktie

    Es gibt 32 Mio. KRONES Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,43 Mrd.EUR € wert.

    Leichte Verluste - Dax-Erholung hängt fest


    Der Dax hat am Mittwoch anfängliche Gewinne eingebüßt und ist ins Minus gedreht. Der deutsche Leitindex verlor bis zum Mittag 0,5 Prozent auf 25.460 Punkte. Etwas auf die Stimmung drückte, dass die Ölpreise ihre Verluste aus dem frühen Handel …

    Dax ringt um Gewinne - Ölpreis hilft nicht


    Der Dax hat sich auch am Mittwoch recht träge präsentiert. Der deutsche Leitindex konnte seine moderaten Gewinne aus dem frühen Handel nicht halten stand zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 25.548 Punkten. Lediglich leicht sinkende Ölpreise konnten …

    Börsenstart Europa - 23.09. - AT 20 stark +0,71 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Alfa Laval, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,94 %. GEA Group notiert im Minus, mit -1,18 %.

    KRONES Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der KRONES Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur KRONES Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    KRONES

    -2,85 %
    -4,24 %
    -6,39 %
    0,00 %
    -7,39 %
    +17,44 %
    +29,51 %
    +34,42 %
    +1.165,09 %
    ISIN:DE0006335003WKN:633500
    KRONES direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! KRONES - Aktie mit schwachem Handelstag - 23.09.2026 Am heutigen Handelstag muss die KRONES Aktie bisher Verluste von -3,21 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der KRONES Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     