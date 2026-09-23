KRONES - Aktie mit schwachem Handelstag - 23.09.2026

Rote Vorzeichen bei KRONES: Der Kurs rutscht um -3,21 % auf 108,60€ ab. Die KRONES Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +1,63 % wieder ab und notiert heute bei 108,60€. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Krones ist ein führender Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für Getränke- und Lebensmittelindustrie. Kernprodukte: Abfülllinien, Etikettier-, Verpackungs- und Prozesstechnik, plus Digitalisierung/Service. Starke Weltmarktstellung, v.a. bei Komplettlinien. Wichtige Wettbewerber: KHS, Sidel, Tetra Pak, Syntegon. USP: Systemanbieter aus einer Hand, hohe Engineering-Tiefe, globaler Service.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei KRONES damit auf -0,80 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Allein seit letzter Woche ist die KRONES Aktie damit um -3,90 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,07 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von KRONES -17,26 % verloren.

Zum Vergleich: Der MDAX notiert heute lediglich -0,97 % im Plus-Minus-Bereich. KRONES entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

KRONES Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,90 % 1 Monat -6,07 % 3 Monate -0,80 % 1 Jahr -7,73 %

Informationen zur KRONES Aktie

Stand: 23.09.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 32 Mio. KRONES Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,43 Mrd.EUR € wert.

Der Dax hat am Mittwoch anfängliche Gewinne eingebüßt und ist ins Minus gedreht. Der deutsche Leitindex verlor bis zum Mittag 0,5 Prozent auf 25.460 Punkte. Etwas auf die Stimmung drückte, dass die Ölpreise ihre Verluste aus dem frühen Handel …

Der Dax hat sich auch am Mittwoch recht träge präsentiert. Der deutsche Leitindex konnte seine moderaten Gewinne aus dem frühen Handel nicht halten stand zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 25.548 Punkten. Lediglich leicht sinkende Ölpreise konnten …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Alfa Laval, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,94 %. GEA Group notiert im Minus, mit -1,18 %.

KRONES Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der KRONES Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur KRONES Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Schreibe Deinen Kommentar