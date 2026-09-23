Jefferies belässt Zurich auf 'Hold' - Ziel 520 Franken

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zurich Insurance Group Aktie

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 623,3 auf Lang & Schwarz (23. September 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zurich Insurance Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Zurich Insurance Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 36,49. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 590,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 520,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 670,00CHF was eine Bandbreite von -16,40 %/+7,72 % bedeutet.