ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Zurich auf 'Hold' - Ziel 520 Franken
- Jefferies: Zurich bleibt auf Hold, Ziel 520 Franken
- Zurich setzt auf Margen statt auf Volumenwachstum
- Beazley-Übernahme soll die Ziele zusätzlich stützen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Der Versicherer habe auf seiner Analystenveranstaltung mit der bekräftigten Präferenz der Margen- gegenüber der Volumenausweitung sowie der Zusicherung, sich nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit auszuruhen, eine klare Botschaft vermittelt, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Ziele dürften die Schweizer auch dank der Übernahme von Beazley erreichen können./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 06:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 06:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zurich Insurance Group Aktie
Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 623,3 auf Lang & Schwarz (23. September 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zurich Insurance Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Zurich Insurance Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 36,49. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 590,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 520,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 670,00CHF was eine Bandbreite von -16,40 %/+7,72 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 520 Euro