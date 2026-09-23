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    AKTIEN IM FOKUS

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    Bericht über Milliardenauftrag verstärkt guten Secunet-Lauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Secunet-Aktien steigen nach Bericht über Auftrag
    • Bund plant Auftrag über 1,7 Milliarden Euro
    • Erster Abruf von gut 100 Millionen Euro erwartet
    AKTIEN IM FOKUS - Bericht über Milliardenauftrag verstärkt guten Secunet-Lauf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien des IT-Sicherheitsunternehmens Secunet haben sich am Mittwoch nach einem Medienbericht über einen möglichen Großauftrag der Bundesregierung an die SDax -Spitze gesetzt. Sie knüpften mit einem Tagesplus von bis zu rund 16 Prozent an ihre jüngste Rally an. Mit 248,50 Euro erreichten sie am Mittwoch ein Hoch seit Juni 2023.

    Händler verwiesen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach die Bundesregierung die Kommunikationsnetze der Bundeswehr mit neuer Verschlüsselungstechnik für bis zu 1,7 Milliarden Euro modernisieren will. Der Haushaltsausschuss des Bundestages dürfte am Mittwoch grünes Licht geben für einen Rahmenvertrag mit Secunet. In einem ersten Schritt dürften Bestellungen für gut 100 Millionen Euro folgen.

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    Laut dem Börsianer würde dies mehr Transparenz in das Geschäft mit dem Bund bringen. Es zeichne sich eine umfangreiche, mehrjährige Auftragspipeline ab.

    Die Secunet-Aktien setzten damit am Mittwoch ihre jüngste Rally fort. Nach den Mitte September aufgekommenen Sorgen um die Sicherheit von KI-Technologie haben die Anleger mit der Aktie zuletzt auch in Europa auf einen denkbaren Profiteur gesetzt. Die Secunet-Titel haben ihr September-Plus mittlerweile auf fast 40 Prozent ausgebaut.

    Prominente Branchenvertreter hatten sich Mitte September skeptisch zum Thema KI und Sicherheit geäußert. Nach dem Schock eigenständiger KI-Hacking-Attacken äußerte sich der Chef KI-Unternehmens Anthropic, Dario Amodei, besorgt zu den Gefahren durch einen KI-Schwarm, der in sechs bis zwölf Monaten in der Lage sein könnte, das Internet zu übernehmen. Er rief die Branche dazu auf, die Entwicklung von Modelle intensiver zu kontrollieren.

    Die Sicherheitsdebatte hatte den an der Nasdaq-Börse konzentrierten US-Technologiesektor Mitte September zeitweise deutlich belastet, aber vergleichbare Titel aus den Vereinigten Staaten wie Okta , Crowdstrike oder Palo Alto kräftig angetrieben - teilweise auf Rekordniveau. Deren Werte haben sich 2026 mittlerweile mehr als verdoppelt, während Secunet nun wieder ein Jahresplus von mehr als 34 Prozent erreicht hat./tih/mis/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,93 % und einem Kurs von 244,5 auf Tradegate (23. September 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 256,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 254,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +1,80 %/+4,21 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Secunet Security Networks - 727650 - DE0007276503

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Secunet Security Networks. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Secunets positiven Kurstrend und einen gemeldeten Big-Picture-Breakout. Hoher Auftragseingang, steigender Umsatz, staatliche SINA-/KRITIS-Nachfrage und saisonal starke Q3-/Q4-Abrechnungen nähren Erwartungen an eine Prognoseanhebung. Dem steht eine anspruchsvolle Bewertung von etwa KGV 28 gegenüber. Diskutiert werden zudem die niedrige EBIT-Marge, geringer Streubesitz, schwaches institutionelles Interesse und fehlende Kursimpulse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Secunet Security Networks eingestellt.

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    dpa-AFX
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