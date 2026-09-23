Bärenattacke Silber fällt auf 65,20 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 43,08658USD. Heute steht er bei 65,20USD. Das Investment wäre auf 15.132,1USD gewachsen – eine Steigerung von +51,32 %.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Volatilität von Silber mit täglichen Bewegungen von mehreren Prozent bzw. rund 2 US-Dollar. Diskutiert werden eine mögliche längere Seitwärtsphase und danach steigende Kurse, teils bis 90 US-Dollar. Fundamentalseitig verweisen Teilnehmer auf seit etwa einem Jahr profitable Minen bei AISC um 25 US-Dollar und Aktienrückkäufe.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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