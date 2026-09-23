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    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Sell'

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Sell'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Der Anstieg der chinesischen Kosmetikimporte im August sowie insgesamt in den vergangenen drei Monaten gehe fast ausschließlich auf das hohe Wachstum in der Zollfreizone Hainan zurück, schrieb Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Gleichzeitig seien die Importe aus Frankreich in die wichtige Provinz Jiangsu, wo L'Oreal ein großes Vertriebszentrum unterhalte, deutlich zurückgegangen. Zudem legten die chinesischen Kosmetikexporte weiterhin stark zu./gl/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:52 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 388,6EUR auf Tradegate (23. September 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Tom Sykes
    Analysiertes Unternehmen: LOREAL
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 340
    Kursziel alt: 340
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




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    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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