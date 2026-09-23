JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler von 9,45 auf 8,70 Euro gesenk, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen sollten die anhaltende Widerstandsfähigkeit der europäischen Autozulieferer bei gleichzeitig schon niedrigen Bewertungen belegen, schrieb Vanessa Jeffriess am Dienstag in ihrem Branchenausblick. Valeo sieht sie am besten aufgestellt, um der fehlenden Aussicht auf eine Erholung in China zu trotzen. Bei Schaeffler habe die Senkung der Ziele für 2028 die Glaubwürdigkeit beschädigt. Doch das Unternehmen habe einiges Selbsthilfepotenzial, und das Nicht-Auto-Geschäft mit Robotern bleibe die attraktivste Anlagestory im Sektor./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 18:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 18:19 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,79 % und einem Kurs von 6,96EUR auf Tradegate (23. September 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8,70

Kursziel alt: 9,45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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