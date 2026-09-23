🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärts2G ENERGY AktievorwärtsNachrichten zu 2G ENERGY
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    2G ENERGY mit 275-MW-Auftrag von Energy Vault aus den USA

    Mit einem Großauftrag aus den USA stärkt 2G Energy seine Rolle als Schlüsselakteur für zuverlässige Energieversorgung von KI-Rechenzentren und Hyperscalern.

    2G ENERGY mit 275-MW-Auftrag von Energy Vault aus den USA
    Foto: adobe.stock.com
    • 2G Energy hat von Energy Vault Holding Inc. einen Auftrag über Energieinfrastrukturlösungen mit einer Gesamtleistung von 275 MW erhalten.
    • Die Lösungen sind für KI-Rechenzentren in den USA vorgesehen, darunter Kunden wie Hyperscaler, und unterstützen Energy Vaults Konzepte „Powered Land“ und „Powered Shell“.
    • Die containerisierten Stromerzeugungsanlagen werden im Werk in Heek vormontiert und getestet, anschließend in die USA geliefert und vor Ort in Betrieb genommen.
    • Die Auslieferung der Anlagen ist nach aktueller Planung zwischen dem 4. Quartal 2027 und dem 3. Quartal 2028 vorgesehen.
    • Der Auftrag umfasst neben Lieferung und Inbetriebnahme auch langfristige Serviceleistungen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit der Rechenzentrumsinfrastruktur.
    • 2G Energy beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeitende, ist in über 60 Ländern aktiv und erzielte 2025 einen Konzernumsatz von 398 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 6,6 %.

    Der nächste wichtige Termin, Berenberg and Goldman Sachs Fifteenth German Corporate Conference, bei 2G ENERGY ist am 23.09.2026.

    Der Kurs von 2G ENERGY lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 65,38EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +8,51 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 64,35EUR das entspricht einem Minus von -1,57 % seit der Veröffentlichung.


    2G ENERGY

    +8,05 %
    +24,18 %
    +18,01 %
    -12,60 %
    +84,22 %
    +145,25 %
    +136,19 %
    +1.264,81 %
    +2.841,71 %
    ISIN:DE000A0HL8N9WKN:A0HL8N
    2G ENERGY direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    2G ENERGY mit 275-MW-Auftrag von Energy Vault aus den USA Mit einem Großauftrag aus den USA stärkt 2G Energy seine Rolle als Schlüsselakteur für zuverlässige Energieversorgung von KI-Rechenzentren und Hyperscalern.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     