2G ENERGY mit 275-MW-Auftrag von Energy Vault aus den USA
Mit einem Großauftrag aus den USA stärkt 2G Energy seine Rolle als Schlüsselakteur für zuverlässige Energieversorgung von KI-Rechenzentren und Hyperscalern.
Foto: adobe.stock.com
- 2G Energy hat von Energy Vault Holding Inc. einen Auftrag über Energieinfrastrukturlösungen mit einer Gesamtleistung von 275 MW erhalten.
- Die Lösungen sind für KI-Rechenzentren in den USA vorgesehen, darunter Kunden wie Hyperscaler, und unterstützen Energy Vaults Konzepte „Powered Land“ und „Powered Shell“.
- Die containerisierten Stromerzeugungsanlagen werden im Werk in Heek vormontiert und getestet, anschließend in die USA geliefert und vor Ort in Betrieb genommen.
- Die Auslieferung der Anlagen ist nach aktueller Planung zwischen dem 4. Quartal 2027 und dem 3. Quartal 2028 vorgesehen.
- Der Auftrag umfasst neben Lieferung und Inbetriebnahme auch langfristige Serviceleistungen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit der Rechenzentrumsinfrastruktur.
- 2G Energy beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeitende, ist in über 60 Ländern aktiv und erzielte 2025 einen Konzernumsatz von 398 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 6,6 %.
Der nächste wichtige Termin, Berenberg and Goldman Sachs Fifteenth German Corporate Conference, bei 2G ENERGY ist am 23.09.2026.
Der Kurs von 2G ENERGY lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 65,38EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +8,51 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 64,35EUR das entspricht einem Minus von -1,57 % seit der Veröffentlichung.
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