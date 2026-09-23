KI in der Küche - viele Menschen laut Nestle-Umfrage noch skeptisch

43 Prozent lehnen demnach humanoide Roboter ab, die zu Hause selbstständig kochen. 21 Prozent können sich eine solche Küchenhilfe dagegen gut vorstellen. Implantierte Sensoren, die dauerhaft Körperdaten erfassen, möchten 38 Prozent der Online-Befragung zufolge nicht, 26 Prozent sagten hingegen, sie könnten sich das gut vorstellen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Künstliche Intelligenz (KI) zieht zunehmend in den Bereich der Ernährung ein - beispielsweise als Einkaufsberater oder sogar kochender Roboter. Viele Menschen in Deutschland stehen einer Umfrage zufolge der Technologie aber skeptisch gegenüber: 40 Prozent befürchten Kontrollverlust und Fremdbestimmung durch KI, wie die Befragung im Auftrag des Lebensmittelkonzerns Nestle ergab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Größer wird die Zustimmung, wenn es um Beratung zu Ernährung und Gesundheit geht. 46 Prozent befürworten KI als persönlichen Ernährungsberater, wie das Unternehmen mitteilt.

Jüngere können sich KI-Agenten zum Einkaufen eher vorstellen

34 Prozent nutzen KI bereits bei ihrer Kaufentscheidung. Jüngere Menschen sind der Befragung zufolge eher bereit als ältere, Entscheidungen an verlässliche und vertrauenswürdige Systeme abzugeben: So können sich 33 Prozent der Jüngeren einen KI-Agenten zum Einkaufen vorstellen, aber nur 17 Prozent der Älteren.

Befragt wurden im April 1.581 Menschen in Deutschland. Die Befragung ist den Angaben zufolge repräsentativ und fand zur Erstellung einer "Zukunftsstudie zur Ernährung 2040" statt./isa/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 82,78 auf Lang & Schwarz (23. September 2026, 13:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,70CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 99,00CHF was eine Bandbreite von -10,60 %/+19,60 % bedeutet.



