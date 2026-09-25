Skeena und Vizsla vor wichtigen Meilensteinen!

- Anzeige/Werbung - Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Marketing- und Kommunikationsmitteilung im Auftrag von Skeena Resources Limited (Skeena Gold & Silver) und Vizsla Silver Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Skeena Resources Limited und Vizsla Silver Corp. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 25.09.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Silber zählt 2026 zu den stärkeren Edelmetallen. Zum Redaktionsstand vom 23. September 2026 notierte das Metall im Bereich von rund 65 bis 66 US-Dollar je Unze und damit deutlich über dem Vorjahresniveau. Der Preis bleibt jedoch volatil: Zinsentscheidungen, Wechselkurse, industrielle Nachfrage und das physische Angebot beeinflussen den Markt.

Im Fokus stehen damit Unternehmen, die über große Silber-Gold-Projekte verfügen und konkrete Schritte in Richtung Produktion machen. Skeena Resources Limited tritt unter der Marke Skeena Gold & Silver auf (WKN: A3CRER), und entwickelt das gewaltige Eskay Creek-Projekt. Vizsla Silver Corp. (WKN: A40EG3) entwickelt das hochgradige Panuco-Projekt.

Skeena befindet sich mit Eskay Creek in British Columbia, Kanada, in der Bauphase und hat nach Unternehmensangaben die Projektfinanzierung weitgehend strukturiert. Vizsla arbeitet mit seinem Panuco-Projekt in Sinaloa, Mexiko, auf Basis einer Feasibility Study an den Voraussetzungen für eine mögliche Bauentscheidung. Damit stehen zwei interessante Unternehmen im Mittelpunkt.

Skeena: Eskay Creek rückt weiter in Richtung Produktion

Skeena (WKN: A3CRER) ist längst kein klassischer Explorationswert mehr. Das Unternehmen arbeitet mit Hochdruck daran, das historische Eskay-Creek-Projekt im Golden Triangle von British Columbia wieder in Produktion zu führen. Die historische Mine nahm 1994 den Betrieb auf und zwischen 1995 und 2008 wurden Aufzeichnungen zufolge rund 3,3 Mio. Unzen Gold und 162 Mio. Unzen Silber aus etwa 2,3 Mio. Tonnen Erz gewonnen.

Quelle: Skeena Resources Limited / Skeena Gold & Silver

Skeena verfolgt heute ein anderes Minenkonzept als der historische Untertagebetrieb. Die aktuelle Planung sieht einen großflächigeren Tagebau mit moderner Aufbereitung vor. Die wirtschaftliche Grundlage bildet die 2023 veröffentlichte Feasibility Study, die auf Mineralreserven von 39,8 Mio. Tonnen mit 3,3 Mio. Unzen Gold und 88,0 Mio. Unzen Silber basiert.

Diese Studie kalkulierte bei einem Goldpreis von 1.800 US-Dollar und einem Silberpreis von 23 US-Dollar je Unze mit einem After-Tax-NPV von 2,0 Mrd. CAD, einem IRR von 42,9 % und einer Amortisationszeit von 1,2 Jahren. Für die ersten fünf Produktionsjahre wurde eine durchschnittliche Produktion von rund 455.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr ausgewiesen, für die Jahre 1 bis 10 waren es rund 370.000 Unzen. Die geplante Minenlaufzeit beträgt derzeit zwölf Jahre, der LOM-AISC wurde mit 684 US-Dollar je AuEq-Unze angegeben.

Diese Kennzahlen stammen aus der 2023er Studie und basieren entsprechend auf deutlich niedrigeren Metallpreisannahmen als den zuletzt beobachteten Preisen. Höhere Edelmetallpreise, verbesserte geotechnische Parameter für den Tagebau und die mögliche Einbindung von Snip bergen noch deutlich höheres Potenzial. Die neue Veröffentlichung der angepassten Machbarkeitsstudie wurde für Ende 2026 in Aussicht gestellt.

US$750 Mio. Senior Secured Notes und aktualisierte Baukosten

Ein zentraler Meilenstein war die Finanzierung im April 2026. Skeena (WKN: A3CRER) platzierte 750 Mio. US-Dollar Senior Secured Notes mit einem Zinssatz von 8,5 % und einer Laufzeit bis April 2031. Es handelt sich um eine besicherte Fremdfinanzierung. Von den Erlösen wurden 184 Mio. US-Dollar eingesetzt, um 66,67 % des bestehenden Gold Streams zurückzukaufen. Weitere rund 400 Mio. US-Dollar wurden auf ein Baukonto für Eskay Creek eingezahlt. Zusätzlich wurden 94,2 Mio. US-Dollar als Zinsreserve zurückgestellt. Nach Unternehmensangaben verbleiben damit rund 470 Mio. US-Dollar für Bauausgaben, allgemeine Unternehmenszwecke und Emissionskosten.

Zum 30. Juni 2026 verfügte Skeena über 134,8 Mio. CAD Cash und 500,9 Mio. CAD Restricted Cash. Das Management erwartet, dass die Mittel aus der Finanzierung ausreichen, um den Kapitalbedarf bis zum Beginn der kommerziellen Produktion im Jahr 2027 zu decken.

Damit hat sich das Risikoprofil deutlich positiv verändert. Es geht nicht mehr primär um die Frage, ob Eskay Creek grundsätzlich finanziert werden kann, sondern darum, ob Bau, Inbetriebnahme und Hochlauf innerhalb des vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmens gelingen. Und dafür, dass es klappt, spricht einiges.

Baufortschritt und Genehmigungen

Auch bei der Projektentwicklung wurden wesentliche Meilensteine erreicht. Nach Angaben des Unternehmens waren detaillierte Planung und Beschaffung im zweiten Quartal 2026 weitgehend abgeschlossen, Fertigung und Lieferung wichtiger Ausrüstung liefen weiter. Für das zweite Halbjahr 2026 war ein zusätzliches metallurgisches Testprogramm vorgesehen. In einem Update zum 28. Februar 2026 wurde der Projektfortschritt mit 49 % und der vertraglich gebundene Kostenanteil mit 66 % angegeben.

Besonders wichtig: Alle wesentlichen bundesstaatlichen und provinziellen Genehmigungen für Bau und Betrieb wurden nach Unternehmensangaben im ersten Quartal 2026 erteilt. Dazu gehören die Mines Act Permit, Genehmigungen nach dem Environmental Management Act, das Environmental Assessment Certificate M26-01 mit 38 Bedingungen sowie die bundesstaatliche Decision Statement mit sieben Bedingungen.

Damit ist ein großer Teil des Genehmigungsrisikos raus. Allerdings bleiben die termingerechte Fertigstellung der Infrastruktur, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Material, Wettbewerb um Dienstleistungen, Wetterbedingungen, die metallurgische Leistung der Anlage sowie die Einhaltung des Kosten- und Zeitplans entscheidend. Skeena strebt die Erstproduktion im zweiten Quartal 2027 und die kommerzielle Produktion im dritten Quartal 2027 an.

Vizsla Silver: Panuco vor den nächsten Projektentscheidungen

Während Skeena bereits baut, befindet sich Vizsla Silver Corp. (WKN: A40EG3) einen Schritt früher in der Entwicklung. Das Unternehmen konzentriert sich auf das zu 100 % eigene Panuco-Silber-Gold-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa.

Panuco ist ein historischer Bergbaudistrikt mit bestehender Infrastruktur. Das Projektgebiet umfasst ein zusammenhängendes Landpaket mit zahlreichen bekannten mineralisierten Adern und historischen Untertagebauen. Die Feasibility Study sieht zwei zusammenhängende Untertagebetriebe bei Copala und Napoleon sowie eine zentrale Aufbereitungsanlage vor.

Feasibility Study liefert belastbare Studienwerte

Die im November 2025 veröffentlichte unabhängige Feasibility Study sieht eine untertägige Produktion aus den Lagerstätten Copala und Napoleon vor. In den ersten drei Jahren soll die Verarbeitung bei 3.300 Tonnen pro Tag liegen, ab Jahr vier bei 4.000 Tonnen pro Tag. Die initiale Minenlaufzeit wird mit 9,4 Jahren angegeben. Die durchschnittliche Jahresproduktion über die gesamte Minenlaufzeit soll bei 17,383 Mio. Unzen Silberäquivalent liegen. In den ersten fünf Jahren werden durchschnittlich 20,078 Mio. Unzen Silberäquivalent pro Jahr erwartet. Die Studie weist dabei im Durchschnitt 10,13 Mio. Unzen Silber und 83.000 Unzen Gold pro Jahr aus.

Die Feasibility Study kommt auf einen After-Tax-NPV von 1,802 Mrd. US-Dollar bei 5 % Diskontierung, einen After-Tax-IRR von 111 % und eine Payback-Zeit von sieben Monaten. Diese Werte beruhen auf den Annahmen und dem technischen Modell der Studie und sind keine realisierten Ergebnisse einer produzierenden Mine.

Quelle: Vizsla Silver Corp.

Die LOM-AISC werden auf 10,61 US-Dollar je Silberäquivalenzunze geschätzt. Die Studie kalkuliert mit einem Goldpreis von 3.100 US-Dollar und einem Silberpreis von 35,50 US-Dollar je Unze. Auch diese Werte sind Studienannahmen und keine Preisprognose.

Niedrige Studien-CAPEX, aber noch keine Bauentscheidung

Die Feasibility Study weist 238,7 Mio. US-Dollar Initial-CAPEX beziehungsweise Pre-Production-CAPEX aus. Die niedrige absolute Investitionssumme ist ein wesentlicher Bestandteil der hohen Studienkennzahlen, darf aber nicht mit einem bereits feststehenden Projektbudget gleichgesetzt werden. Wichtig ist die korrekte Einordnung: Vizsla Silver (WKN: A40EG3) hat bislang keine endgültige Produktions- oder Bauentscheidung getroffen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass eine Bauentscheidung erst nach Abschluss der Detailplanung, der Finanzierungsvereinbarungen sowie der erforderlichen Genehmigungen und Bewilligungen getroffen werden soll.

Die Entwicklung ist dennoch weit fortgeschritten. Im April 2026 wurden EPCM- und Minendesign-Aufträge vergeben. Im Juni folgte ein Ausrüstungsvertrag mit FLSmidth für wesentliche Komponenten der geplanten Aufbereitungsanlage, darunter Zerkleinerung, Mahlen, Eindickung, Merrill-Crowe und Raffination. Die Vereinbarung enthielt zunächst einen begrenzten Notice to Proceed und ist daher nicht mit dem Beginn der vollständigen Bauausführung gleichzusetzen.

Fazit: Skeena und Vizsla – Gleicher Weg, aber unterschiedliche Meilensteine

Skeena (WKN: A3CRER) und Vizsla Silver (WKN: A40EG3) befinden sich auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Bei Skeena liegt der Schwerpunkt auf Bau, Inbetriebnahme, Kostenkontrolle und dem geplanten Produktionsstart von Eskay Creek. Bei Vizsla müssen Detailplanung, Finanzierung und Genehmigungen weiter vorangetrieben werden, bevor eine endgültige Bauentscheidung für Panuco getroffen wird. Beide Projekte bieten damit eine mögliche Beteiligung an einer anhaltend hohen Silber- und Goldnachfrage, doch Studienwerte und Unternehmensziele sind nicht zwingend eine Garantie für Bau, Produktion oder wirtschaftlichen Erfolg.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz

Ihr

Marc Ollinger

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Vergütung und Interessenkonflikte: Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit Skeena Resources Limited und Vizsla Silver Corp. beziehungsweise deren jeweiligen Beauftragten entgeltliche Geschäftsbeziehungen im Bereich Investor-Relations-, Marketing- und Kommunikationsleistungen. Der vorliegende Beitrag wird im Rahmen dieser entgeltlichen Geschäftsbeziehungen erstellt beziehungsweise verbreitet. Die Vergütung ist nicht von der Kursentwicklung der jeweiligen Aktie und nicht vom Eintritt eines bestimmten operativen oder finanziellen Erfolgs abhängig. Der freie Journalist wird für seine Tätigkeit vergütet.

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Quellen und Methodik: Der Beitrag basiert auf öffentlichen Unternehmensmitteilungen, Finanzinformationen, technischen Berichten, Projektseiten und weiteren öffentlich zugänglichen Originalquellen. Unternehmensangaben, Studienwerte, Prognosen und Ziele werden als solche kenntlich gemacht. Eine eigene Bewertung, ein eigenes Kursmodell oder eine unabhängige technische, rechtliche, finanzielle oder geologische Prüfung wurde nicht durchgeführt.

Für Skeena wurden insbesondere die 2023er Eskay-Creek-Feasibility-Study, die Management's Discussion & Analysis für die drei und sechs Monate zum 30. Juni 2026, der Baufortschrittsbericht vom 31. März 2026 und die Mitteilung zum Abschluss der Senior Secured Notes vom 10. April 2026 berücksichtigt. Für Vizsla wurden insbesondere der technische NI-43-101-Bericht und die Feasibility Study für Panuco mit Stichtag 4. November 2025 und Einreichung vom 9. Dezember 2025, die EPCM- und Minendesign-Mitteilung vom 23. April 2026, die FLSmidth-Mitteilung vom 16. Juni 2026 sowie die MD&A für die drei Monate zum 31. Juli 2026 berücksichtigt.

Die finanziellen und technischen Kennzahlen werden entsprechend den Veröffentlichungen der jeweiligen Unternehmen beziehungsweise ihrer technischen Berater wiedergegeben. Die SRC swiss resource capital AG hat keine eigene geologische Exploration, Bohrkampagne, metallurgische Untersuchung, Ressourcen- oder Reservenschätzung, Machbarkeitsstudie, Wirtschaftlichkeitsberechnung oder technische Due-Diligence-Prüfung der genannten Projekte durchgeführt.

Technische Angaben und Qualified Persons: Technische und wissenschaftliche Informationen zu Skeena stammen aus den jeweiligen technischen Berichten und Unternehmensveröffentlichungen; im Q2-2026-MD&A wurde die technische Information unter anderem von Adrian Newton, P.Geo., geprüft. Für die 2023er DFS wurde Terre Lane als verantwortliche Qualified Person genannt. Der Vizsla-NI-43-101-Bericht wurde von Ausenco mit Unterstützung von Mining Plus und SGS erstellt; Benjamin K. Eggers, B.Sc. (Hons), MAIG, P.Geo., SGS Canada Inc., erteilte seine Zustimmung zu den ihn betreffenden technischen Angaben. Diese Quellenzuordnungen ersetzen keine eigene technische Bestätigung durch die SRC.

Mineral Resources und Mineral Reserves: Angaben zu Mineral Resources und Mineral Reserves stammen von den jeweiligen Unternehmen beziehungsweise deren technischen Beratern. Mineral Resources stellen keine Mineral Reserves dar und sind nicht notwendigerweise wirtschaftlich gewinnbar. Inferred Mineral Resources weisen eine geringere geologische Sicherheit auf und können nicht unmittelbar in Mineral Reserves überführt werden. Historische Explorationsergebnisse werden nicht als aktuelle Ressource oder Reserve dargestellt.

Studienkennzahlen: Angaben zu NPV, IRR, Payback, CAPEX, OPEX, AISC, Cash Costs, Produktionsmengen und Minenlaufzeiten beruhen auf den jeweiligen technischen Studien und deren zugrunde liegenden Annahmen. Diese Kennzahlen stellen Studienwerte und keine realisierten Ergebnisse einer produzierenden Mine dar. Änderungen insbesondere bei Metallpreisen, Wechselkursen, Kosten, Steuern, Finanzierung, Produktionsmengen oder Zeitplänen können die tatsächliche Wirtschaftlichkeit erheblich beeinflussen.

Zukunftsbezogene Aussagen: Aussagen zu zukünftigen Produktionsmengen, Produktionsstarts, Baufortschritten, Bauentscheidungen, Projektfinanzierungen, Minenlaufzeiten, Explorationsergebnissen, Ressourcen- und Reservenentwicklungen, Kosten, Cashflows oder sonstigen zukünftigen Entwicklungen stellen, soweit sie nicht historische Tatsachen beschreiben, zukunftsbezogene Aussagen dar. Sie beruhen auf Annahmen und Erwartungen der jeweiligen Unternehmen beziehungsweise ihrer technischen Berater und unterliegen erheblichen Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den dargestellten Erwartungen abweichen.

Skeena Resources Limited – projektspezifische Risiken: Das Eskay-Creek-Projekt befindet sich zum Datenstand dieses Beitrags im Bau und hat noch keine kommerzielle Produktion aufgenommen. Der angestrebte Produktionsstart im Jahr 2027 ist eine zukunftsbezogene Aussage und nicht garantiert. Zu den wesentlichen Risiken zählen Bauverzögerungen, Kostenüberschreitungen, technische und metallurgische Probleme, Verzögerungen bei der Inbetriebnahme und beim Produktionshochlauf, Infrastruktur- und Lieferkettenrisiken, Arbeitskräfteverfügbarkeit, Wetter- und Naturereignisse sowie Umwelt-, Genehmigungs- und sonstige regulatorische Anforderungen. Die weitere Entwicklung des Snip-Projekts unterliegt zusätzlichen technischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Unsicherheiten.

Vizsla Silver – projektspezifische Risiken: Das Panuco-Projekt befindet sich zum Datenstand dieses Beitrags noch nicht in kommerzieller Produktion. Die in der Feasibility Study dargestellten Produktions- und Wirtschaftlichkeitskennzahlen sind Studienwerte. Die tatsächliche Entwicklung hängt insbesondere von Detailengineering, Genehmigungen, Finanzierung, Bau, Ausrüstung, Inbetriebnahme und Produktionshochlauf ab. Der von Vizsla Silver angestrebte Produktionsstart im zweiten Halbjahr 2027 ist nicht garantiert. Änderungen der Metallpreise, Kosten, Produktionsparameter, Ressourcen und Reserven oder des Projektzeitplans können die tatsächliche Wirtschaftlichkeit wesentlich verändern.

Explorationsrisiken: Explorationsergebnisse, einschließlich einzelner hochgradiger Bohrabschnitte, stellen keine Garantie für die Größe, Kontinuität oder wirtschaftliche Gewinnbarkeit einer Mineralisierung dar. Explorationsergebnisse können sich durch weitere Bohrungen, geologische Modellierung und technische Untersuchungen wesentlich verändern. Eine Mineralisierung ist nicht automatisch eine Mineral Resource und eine Mineral Resource nicht automatisch eine Mineral Reserve.

Allgemeine Bergbau- und Rohstoffrisiken: Die wirtschaftliche Entwicklung der genannten Unternehmen und Projekte ist insbesondere abhängig von den Preisen für Gold, Silber und weitere Rohstoffe, Wechselkursen, Inflation, Zinsen, Finanzierung und Kapitalverfügbarkeit. Weitere wesentliche Risiken umfassen geologische und metallurgische Unsicherheiten, technische und operative Probleme, Produktionsunterbrechungen, Kostensteigerungen, Lieferkettenprobleme, Genehmigungs- und Regulierungsrisiken, Umwelt- und Rekultivierungsanforderungen, politische und geopolitische Entwicklungen, Beziehungen zu indigenen Gruppen und lokalen Gemeinschaften, Rechtsstreitigkeiten, Eigentums- und Lizenzfragen sowie die tatsächliche Leistungsfähigkeit von Auftragnehmern und Projektpartnern.

Regulatorische Hinweise: Der Beitrag wurde mit Blick auf die Anforderungen an transparente Unternehmenskommunikation und die einschlägigen Vorgaben der Marktmissbrauchsregulierung erstellt. Soweit ein Beitrag aufgrund seines konkreten Inhalts, seiner Aufmachung oder seiner Verbreitung als Investment Recommendation im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 beziehungsweise der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 einzustufen sein sollte, gelten die hierfür maßgeblichen zusätzlichen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich Produzentenidentifikation, objektiver Darstellung, Quellen, Interessenkonflikten, Methodik, Anlagehorizont und Risikohinweisen. Die SRC swiss resource capital AG wird in diesem Beitrag nicht als nach § 86 WpHG angezeigtes Unternehmen dargestellt; eine Anzeige nach § 86 WpHG wäre zudem keine Zulassung, Erlaubnis oder Billigung des Beitrags.

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Aktualisierung: Datenstand dieses Beitrags ist der 23.09.2026. Es besteht keine Verpflichtung, den Beitrag aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder veränderter Marktbedingungen nach seiner Veröffentlichung zu aktualisieren. Spätere Änderungen der Unternehmens-, Projekt-, Markt- oder Rechtslage können einzelne Aussagen überholen.

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