PATEO unterzeichnet strategische Absichtserklärung mit Arm zur Förderung von Innovationen im Bereich der physikalischen KI

SHANGHAI, 23. September 2026 /PRNewswire/ -- PATEO (02889.HK) hat kürzlich eine strategische Absichtserklärung (MoU) mit Arm unterzeichnet, um Innovationen im Bereich der physikalischen KI voranzutreiben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden PATEO und Arm innovative Lösungen für Anwendungen der physikalischen KI erarbeiten, darunter KI-gestützte Workloads der nächsten Generation für die Automobilindustrie, die wahrnehmungs- und interaktionsgesteuerte Intelligenz ermöglichen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Physische KI tritt rasch in eine neue Phase des industriellen Einsatzes ein. Sie ermöglicht die Echtzeit-Interaktion zwischen intelligenten Agenten und der physischen Welt und versetzt Maschinen in die Lage, Wahrnehmung, Verständnis, Entscheidungsfindung und Handeln in einem geschlossenen Regelkreis durchzuführen. Dadurch können sie autonom agieren und sich in komplexen Umgebungen kontinuierlich anpassen. Als mobile intelligente Endgeräte, die Sensorik, Rechenleistung, Konnektivität und Steuerung vereinen, entwickeln sich Fahrzeuge zu einem der skalierbarsten Anwendungsbereiche für physische KI.

Da sich intelligente Fahrzeuge von isolierten Funktionsinnovationen zu ganzheitlichen intelligenten Erlebnissen entwickeln, gehen die KI-Anwendungsbereiche im Fahrzeug über traditionelle Anwendungen wie Sprachassistenten, Navigation und Infotainment hinaus und umfassen zunehmend komplexere Szenarien, darunter multimodale Wahrnehmung, die Integration von Cockpit und Fahrbetrieb, Echtzeit-Interaktion sowie KI-Agenten im Fahrzeug.

Diese Entwicklung stellt höhere Anforderungen an die zugrunde liegenden Rechenplattformen. Neben hoher Rechenleistung müssen diese Plattformen auch einen geringen Stromverbrauch, Echtzeit-Reaktionsfähigkeit, Zuverlässigkeit und funktionale Sicherheit bieten. Um dies zu erreichen, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen IP, Chips, Betriebssystemen, Algorithmen, Anwendungen und Cloud-Plattformen erforderlich, unterstützt durch ein offenes und florierendes Ökosystem. Computing-Innovationen für physische KI werden zunehmend zu einer wichtigen Richtung für die nächste Wettbewerbsphase in der Entwicklung intelligenter Fahrzeuge.

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