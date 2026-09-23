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    JEFFERIES stuft VALEO auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft VALEO auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Valeo von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 13,20 auf 17,85 Euro angehoben. Die anstehenden Quartalszahlen sollten die anhaltende Widerstandsfähigkeit der europäischen Autozulieferer bei gleichzeitig schon niedrigen Bewertungen belegen, schrieb Vanessa Jeffriess am Dienstag in ihrem Branchenausblick. Valeo sieht sie am besten aufgestellt, um der fehlenden Aussicht auf eine Erholung in China zu trotzen./gl/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 18:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 18:19 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 14,87EUR auf Tradegate (23. September 2026, 13:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Vanessa Jeffriess
    Analysiertes Unternehmen: VALEO
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 17,85
    Kursziel alt: 13,20
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




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    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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    JEFFERIES stuft VALEO auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat Valeo von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 13,20 auf 17,85 Euro angehoben. Die anstehenden Quartalszahlen sollten die anhaltende Widerstandsfähigkeit der europäischen Autozulieferer bei gleichzeitig …
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