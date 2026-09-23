Goldpreis stürzt ab -1,15 % auf 4.307,29 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 1.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.722,53USD. Heute, bei 4.307,29USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.500,56USD geworden – ein Plus von +150,06 %.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um weiteres Erholungspotenzial bei Gold nach einem starken Wochenanstieg und ein Société-Générale-Kursziel von 5.250 US-Dollar. Als Stützen gelten aggressive Käufe Chinas und anderer Akteure. Thematisiert werden zudem rekordhohe russische Exporte nach Hongkong sowie die kurzfristig überraschende Schwäche von Gold trotz fallender US-Renditen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

Schreibe Deinen Kommentar