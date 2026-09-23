TradeStation / TradeStation expandiert nach Europa und eröffnet ...

TradeStation Group, Inc. (https://tradestation.com/) ("TradeStation") gibt die die Einführung von TradeStation Europe B.V. (https://tradestation.eu/) ("TradeStation Europe") bekannt, einer vollständig lizenzierten MiFID-Wertpapierfirma in der Europäischen Union, die von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (Autoriteit Financiële Markten, AFM) in den Niederlanden reguliert wird, um als Wertpapierdienstleistungsunternehmen in Europa tätig zu sein.

TradeStation expandiert nach Europa und eröffnet Privatanlegern und institutionellen Investoren das vollständige US-Handelserlebnis Plantation, Fla. (ots) - TradeStation Europe startet in der Europäischen Union und stellt seine Dienste deutschen Nutzern zur Verfügung

TradeStation Europe markiert einen bedeutenden Schritt in der Strategie von TradeStation, einem breiteren globalen Publikum fortschrittliche Analyse- und Handelswerkzeuge, Concierge-Services und Anlagelösungen zugänglich zu machen.

Mit Hauptsitz in Amsterdam ist TradeStation Europe in den 30 Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums verfügbar. Der Start ermöglicht es europäischen Anlegern - sowohl Privatanlegern als auch institutionellen Investoren -, auf dasselbe umfassende Produktangebot und dieselbe Handelsinfrastruktur zuzugreifen, welche in den USA bereits seit Jahrzehnten angeboten wird.

"Händler auf der ganzen Welt mussten lange Zeit unterschiedliche Dienste miteinander verketten, nur um breiten Zugang zu den US-Märkten zu erhalten - und diese Komplexität ist eine Hürde, die wir beseitigen wollten", erklärt John Bartleman, President und CEO von TradeStation. "Da die Märkte zunehmend globaler werden, erwarten Anleger einen nahtlosen Zugang zu Investmentchancen, ganz gleich, wo sie sich befinden. TradeStation Europe ist ein entscheidender Schritt beim Aufbau dieses globalen Handelsökosystems: Es vereint fortschrittliche Technologie, hohe Liquidität und lokale regulatorische Stärke, um Händler überall bestmöglich zu unterstützen"



"Mit dem Start von TradeStation Europe erweitern wir unsere Reichweite und etablieren zugleich eine langfristige Präsenz in einem Markt, in dem die Nachfrage nach anspruchsvollem Handel weiterhin wächst. Deutschland bietet uns insbesondere im Bereich B2B spannende Chancen", betont Peter Comstock, President von TradeStation Europe. "Wir verbinden mehr als vier Jahrzehnte Infrastruktur von TradeStation mit lokaler Expertise, Betreuung und regulatorischer Aufsicht, um sowohl aktiven Händlern als auch institutionellen Kunden in der gesamten Region ein nahtloses Erlebnis zu bieten."



TradeStation Europe bietet Zugang zu:



- US-Aktien, Optionen, Futures und Futures-Optionen über dieselben Plattformen, denen US-Anleger seit Jahrzehnten vertrauen.

- Fortschrittliche Handelstechnologie und Marktreichweite, einschließlich Echtzeit-Marktdaten, Charting und Analysen.

- Ein zuverlässiges, reguliertes europäisches Brokerage-Erlebnis mit lokalem Support und lokaler Anpassung, Compliance und mehrsprachigen Teams. - Effiziente Optionen zur Kontofinanzierung, einschließlich optimierter Ein- und Auszahlungsprozesse, die auf die Bedürfnisse europäischer Kunden zugeschnitten sind.



"Wir gratulieren TradeStation Europe zum Start, der den lokalen Zugang zu Handelsmöglichkeiten mit Futures und Optionen erweitern wird", sagt Serge Marston, Head of EMEA bei der CME Group, dem weltweit führenden Marktplatz für Derivate. "In einer Zeit erhöhter Unsicherheit beobachten wir eine zunehmende Beteiligung an den Rohstoff- und Finanzmärkten, da Händler ihre Risiken steuern und ihre Portfolios diversifizieren möchten."*



Diese Expansion baut auf der breiteren Dynamik von TradeStation im Bereich Plattforminnovation auf, darunter die Einführung von TITAN X, einer Handelsplattform der nächsten Generation mit anpassbaren Arbeitsbereichen, fortschrittlichen Multi-Asset-Funktionen und flexiblen API-Integrationen, die individuelle Workflows und die Anbindung von Drittanbietern unterstützen - sowie die kürzliche Einführung einer Model Context Protocol (MCP)-Verbindung, die es Händlern ermöglicht, KI-Assistenten direkt mit ihren Konten zu verbinden, um dialogorientierter und automatisiert mit Marktdaten und Handelsabläufen zu interagieren.



Weitere Informationen zu TradeStation Europe und zur Kontoeröffnung finden Sie unter https://tradestation.eu/ .



*Die CME Group ist nicht mit TradeStation verbunden. Die TradeStation-Unternehmen befürworten keine Inhalte Dritter, und etwaige von der CME Group geäußerte Ansichten oder Meinungen geben nicht notwendigerweise die Ansichten und Meinungen der TradeStation-Unternehmen wieder.

Nutzer werden daran erinnert, dass jeder Handel mit Risiken verbunden ist und dass KI-Tools mit Bedacht sowie nach eigenem Ermessen und auf eigenes Risiko eingesetzt werden sollten. Der Einsatz von KI bringt zusätzliche Risiken mit sich, darunter unter anderem das Risiko, dass KI-Plattformen den Nutzern Informationen liefern, die nicht zutreffend sind oder nicht in ihrem besten Interesse liegen, und dass KI-Plattformen in Nutzerkonten Handlungen vornehmen, die nicht im besten Interesse der Nutzer liegen oder die die Nutzer nicht für die KI beabsichtigt haben. TradeStation ist mit keinem KI-Anbieter verbunden und bietet keinen Support für die Funktionalität einer KI-Plattform.

Über die TradeStation Group, Inc.



Die 1982 gegründeten Unternehmen der TradeStation Group stellen Fintech-Werkzeuge auf institutionellem Niveau sowie kontobezogene Dienstleistungen bereit - und sind der Ort, an dem Händler ihr Zuhause finden. Die TradeStation Group, Inc. ist die Muttergesellschaft mehrerer Tochtergesellschaften, darunter TradeStation Securities, Inc., TradeStation Europe B.V. und TradeStation



Technologies, Inc. Die Unternehmen der TradeStation Group möchten Privatkunden und institutionellen Kunden, die ein anpassbares Handelsökosystem zur Umsetzung ihrer Strategien benötigen, das ultimative Handelserlebnis bieten. TradeStation Technologies stellt über ihre verbundenen Unternehmen TradeStation Securities, Inc. und TradeStation Europe B.V. preisgekrönte Handels- und Analyseplattformen bereit, die Online-Brokerage-Dienstleistungen für Aktien, Optionen, Futures und Futures-Optionen anbieten. Diese fortschrittlichen Handelswerkzeuge sind auf Desktop-, Web- und Mobilgeräten sowie über API-Technologien zugänglich, die einen nahtlosen Zugang zu ihren Brokerage-Dienstleistungen über Plattformen von Drittanbietern ermöglichen. Von Händlern für Händler geschaffen, richten sich die Angebote der TradeStation-Group-Unternehmen auf institutionellem Niveau an alle, die zum Handeln geboren sind. Erfahren Sie mehr über die Unternehmen der TradeStation Group.



Besuchen Sie TradeStation.com, um mehr zu erfahren.



Über die TradeStation Europe B.V.



TradeStation Europe B.V. (TradeStation Europe) ist der europäische Brokerage-Arm der TradeStation Group, Inc. Von ihrem Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande, aus betreut TradeStation Europe institutionelle und private Kunden im Europäischen Wirtschaftsraum und bietet eine nahtlose Anbindung an die US-Märkte. TradeStation Europe ist eine lizenzierte MiFID-Wertpapierfirma, die bei der niederländischen Handelskammer (Nr. 89426657) registriert ist und von der niederländischen Finanzmarktaufsicht in den Niederlanden reguliert wird, wobei Ausführung, Clearing und Verwahrung über TradeStation Securities, Inc. (Mitglied NYSE, FINRA, SIPC, NSCC, DTC, OCC, NFA & CME) erfolgen, die als Broker-Dealer bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) registriert ist, als Futures Commission Merchant bei der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission sowie Mitglied der wichtigsten Aktien- und Terminbörsen in den Vereinigten Staaten ist. Von Händlern für Händler geschaffen, liefert TradeStation Werkzeuge auf institutionellem Niveau und Concierge-Services für alle, die zum Handeln geboren sind (Born to Trade). Erfahren Sie mehr über die Unternehmen der TradeStation Group.



Pressekontakt:



TradeStation Group - USA

mailto:TradeStation@calibercorporateadvisers.com



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