Green Bridge Metals Corporation gibt Phase-2-Diamantbohrprogramm auf Titan-Kupfer-Vanadium-Projekt Titac in US-Bundesstaat Minnesota bekannt

Vancouver, British Columbia, Kanada / 23. September 2026 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) („Green Bridge“ oder das „Unternehmen“) freut sich, nach den erfolgreichen Ergebnissen der Phase-1-Bohrungen im Erkundungsgebiet Titac South Anfang 2026 (siehe Pressemitteilung vom 10. September 2026 ) ein Phase-2-Diamantkernbohrprogramm auf dem unternehmenseigenen Titan-Kupfer-Vanadium-Projekt Titac (das „Projekt“ oder „Titac“) in St. Louis County im US-Bundesstaat Minnesota innerhalb des Duluth Complex (Abbildung 1) bekannt zu geben. Das Phase-2-Programm wird voraussichtlich im Oktober 2026 beginnen.

Höhepunkte

Beschleunigung des geplanten Phase-2-Bohrprogramms: Sechs Bohrlöcher auf insgesamt 2.500 bis 3.000 m bei Titac North geplant, Beginn im Oktober 2026.

Ziel ist die Erweiterung der vermuteten Mineralressource: Erprobung des Potenzials für eine Erweiterung der bestehenden vermuteten Titan-Mineralressource von Titac South auf Titac North. Weitere Informationen finden Sie im technischen Bericht des Unternehmens vom 18. September 2024, der im Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca abgerufen werden kann. Vermutete Mineralressourcen bergen zahlreiche Ungewissheiten hinsichtlich ihrer Existenz sowie hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Machbarkeit in sich. Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass alle vermuteten Mineralressourcen, oder Teile davon, jemals in eine höhere Kategorie eingestuft werden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Machbarkeit auf.

Aufbau einer Ressource mit mehreren Metallen: Daten von Phase 1 und Phase 2 zur Bewertung der Aufnahme von Kupfer und Vanadium hinsichtlich einer aktualisierten MRE für Titac.

Weiterentwicklung in Richtung einer PEA: Gewinnung wesentlicher technischer Daten für zukünftige Ressourcenschätzungen und wirtschaftliche Studien.

Planung auf Wachstum ausgerichtet: 14 Bohrstandorte von St. Louis County vollständig genehmigt, was Flexibilität für Folgebohrungen und zusätzliche Explorationsarbeiten bis April 2028 bietet.

President und CEO David Suda sagte: „Die Ergebnisse unserer Phase-1-Bohrungen bei Titac South haben uns das Vertrauen gegeben, die nächste Arbeitsphase bei Titac zu beschleunigen. Mit Phase 2 verlagert sich unser Bohrschwerpunkt auf Titac North, wo mit sechs geplanten Bohrlöchern das Potenzial ermittelt wird, das bekannte mineralisierte System über die bestehende vermutete Titanressource von Titac South hinaus zu erweitern. Wir werden diese neuen Ergebnisse in unsere Phase-1-Arbeiten integrieren, um die mögliche Einbindung von Kupfer und Vanadium in eine zukünftige, aktualisierte Ressource für Titac zu bewerten. Unser Ziel besteht darin, auf einer etablierten vermuteten Titanressource aufzubauen und gleichzeitig ein wesentlich klareres Verständnis der breiteren potenziellen Möglichkeit für mehrere Metalle bei Titac zu entwickeln. Gleichzeitig identifiziert unsere sich weiterentwickelnde geologische und geophysikalische 3D-Interpretation weiterhin Möglichkeiten für zukünftiges Wachstum über die im Rahmen des aktuellen Programms erprobten Bereiche hinaus.“

Vermutete Mineralressourcen bergen zahlreiche Ungewissheiten hinsichtlich ihrer Existenz sowie hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Machbarkeit in sich. Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass alle vermuteten Mineralressourcen, oder Teile davon, jemals in eine höhere Kategorie eingestuft werden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Machbarkeit auf.

Ziele des Programms

Das Phase-2-Programm wurde konzipiert, um die folgenden Ziele zu erreichen:

Bohrungen bei Titac North (sechs Bohrlöcher) sollen die bestehende Mineralressourcenschätzung (MRE) für Titan bei Titac South erweitern, um die Ressource so zu vergrößern, dass sie sowohl das Erkundungsgebiet Titac North als auch das Erkundungsgebiet Titac South umfasst. Erstellung einer Kupferressource für Titac South auf Basis bestehender Daten, die durch die geplanten Phase-2-Bohrungen bei Titac North erweitert werden könnte. Bewertung systematischer Multi-Element-Analysen für andere Metalle (V, Ni, Co, PGMs), die zurzeit nicht in der MRE enthalten sind. Generierung technischer Daten zur Unterstützung des längerfristigen Ziels des Unternehmens, Titac in Richtung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung („PEA“) weiterzuentwickeln, was jedoch von den Ergebnissen und weiteren Studien abhängig ist.

Vermutete Mineralressourcen bergen zahlreiche Ungewissheiten hinsichtlich ihrer Existenz sowie hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Machbarkeit in sich. Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass alle vermuteten Mineralressourcen, oder Teile davon, jemals in eine höhere Kategorie eingestuft werden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Machbarkeit auf.

Das Programm im Überblick

Das Phase-2-Bohrprogramm wird aus optimierten Bohrungen bestehen, die konzipiert wurden, um die mittels historischer Bohrungen abgegrenzte Titan-Kupfer-Vanadium-Mineralisierung systematisch zu überprüfen, den Bereich Titac North in die bestehende Bewertung der vermuteten Mineralressourcen einzubeziehen und das Potenzial für eine V-Ni-Co-PGE-Mineralisierung zu bewerten (Abbildungen 2 und 3). Die Programmparameter werden wie folgt sein:

Geplante Bohrlöcher: 6–7 Diamantkernbohrlöcher

Angepeilte Tiefen: 400–600 m

Gesamte geplante Bohrungen: 2.500–3.000 m

Durchschnittlicher Bohrlochabstand: ca. 100 m

Bohrkonfiguration: Optimierte Ergänzungsbohrungen in der Nähe historischer Bohrungen, um eine ausreichende Abdeckung für die Erstellung einer Ti-Cu-V-Ressourcenerweiterung zur aktuellen MRE bei Titac South zu gewährleisten.

Wesentliche Elemente des Programms

Bohrlochoptimierung: APEX Geoscience Ltd. hat die Bohrstandorte überprüft und Methoden entwickelt, um die geplanten Bohrungen voranzutreiben und das MRE-Blockmodell einzubeziehen. Diese Arbeiten priorisieren die effiziente Zuweisung von Bohrmetern und Kosten bei gleichzeitiger Auswahl von Standorten, die das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung maximieren sollen.

Regulatorische Angelegenheiten: Die 14 im Explorationsplan des Unternehmens enthaltenen Bohrstandorte wurden von St. Louis County vollständig genehmigt. Der genehmigte Explorationsplan läuft bis zum 1. April 2028 und bietet dem Unternehmen die Flexibilität, die Ergebnisse der ersten sechs Phase-2-Bohrungen zu bewerten und Folgebohrungen, zusätzliche Studien sowie die Datenerfassungen zu priorisieren.

Umsetzung: Logistik und Planung sind weit fortgeschritten. Das Programm wird phasenweise durchgeführt, wobei ein Cascade-Schallbohrgerät zum Setzen von Verrohrungen und ein Foraco-Bohrgerät für Diamantbohrungen eingesetzt werden. Beide werden voraussichtlich Anfang bis Mitte Oktober 2026 zum Einsatz kommen.

Technische Weiterentwicklung: Es werden geophysikalische Bohrlochmessungen durchgeführt, um die Verlässlichkeit der strukturellen Interpretation zu verbessern und die zukünftige Zielermittlung zu unterstützen.

Mehrzweckbohrungen: Alle Bohrlöcher wurden als multifunktionale Bohrlöcher konzipiert, um geologische, hydrogeologische und geophysikalische Daten zu liefern, um die technische Grundlage weiterzuentwickeln und das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung zu bewerten. Dieser Ansatz soll auch die Erfassung von Basisdaten für zukünftige Genehmigungsverfahren und technische Studien unterstützen.

Analyse und metallurgische Planung: Systematische Multi-Element-Analysen werden durchgeführt, um potenzielle Metallbeiträge von V-Ni-Co-PGEs zu bewerten. Metallurgische Studien sind als Teil des breiteren technischen Programms geplant.

Explorationspotenzial: Möglichkeit, ein neues Explorationsziel bei Titac East zu bebohren, unterstützt durch die Effektivität der geophysikalischen Inversionsmodellierung als Werkzeug zur Zielermittlung für mineralisierte oxidische ultramafische Intrusionen (siehe Pressemitteilung vom 10. September 2026).

Vermutete Mineralressourcen bergen zahlreiche Ungewissheiten hinsichtlich ihrer Existenz sowie hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Machbarkeit in sich. Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass alle vermuteten Mineralressourcen, oder Teile davon, jemals in eine höhere Kategorie eingestuft werden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Machbarkeit auf.

Abbildung 1: Karte mit dem Standort des Konzessionsgebiets Titac im Verhältnis zu anderen Konzessionsgebieten in Minnesota und angrenzenden magmatischen Cu-Ni- und oxidischen ultramafischen Intrusiv-TiO₂-Lagerstätten.

Technischer Wert

Das Programm profitiert von der Ti-Cu-Mineralisierung bei Titac, die in gut definierten oxidischen ultramafischen Intrusionen enthalten ist, was durch bestehende geologische Modellierungen unterstützt wird. In Kombination mit geophysikalischen Bohrlochmessungen und hydrogeologischen Mehrzweckbohrungen ist das Programm so strukturiert, um sowohl das Vertrauen in die Ressource zu erhöhen als auch die technischen Grundlagen und die Voraussetzungen für künftige Genehmigungsverfahren weiterzuentwickeln.

Titac South beherbergt eine grubenbeschränkte Mineralressourcenschätzung (MRE) mit Wirksamkeitsdatum 18. September 2024, wie im unabhängigen technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel „Technical Report and Mineral Resource Estimate for the South Contact Zone Project, St. Louis County, Minnesota, USA“ (der „technische Bericht“) berichtet, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) verfügbar ist.

Die Höhepunkte dieses Berichts beinhalten:

Die Datenverifizierung wurde von einer qualifizierten Person durch eine Standortbesichtigung und Probenahmen, historische Analyse- und Zertifikatsprüfungen, eine Überprüfung des Ressourcenblockmodells sowie eine Aktualisierung der MRE für Titan im Zielgebiet Titac South durchgeführt. 45,1 Millionen t mit 15 % TiO₂

Verifizierung historischer Bohrungen, Analysen und Ergebnisse, die für Cu, Ni und PGEs in jedem der vier im Konzessionsgebiet enthaltenen Erkundungsgebiete Wyman-Siphon, Skibo, Titac und Boulder gemeldet wurden.

Vermutete Mineralressourcen bergen zahlreiche Ungewissheiten hinsichtlich ihrer Existenz sowie hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Machbarkeit in sich. Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass alle vermuteten Mineralressourcen, oder Teile davon, jemals in eine höhere Kategorie eingestuft werden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Machbarkeit auf.

Weitere Anmerkungen zur Mineralressourcenschätzung:

Die Schätzung der Mineralressourcen könnte erheblich von umwelttechnischen, genehmigungsbezogenen, rechtlichen, steuerrechtlichen, soziopolitischen, marketingbezogenen oder anderen relevanten Faktoren abhängig sein.

Die Mineralressourcenschätzung wurde von unabhängigen qualifizierten Personen erstellt und ist auf eine optimierte Tagebaugrube begrenzt. Vollständige Details, einschließlich Schätzmethodik, Cutoff-Parametern und Datenverifizierung, sind im technischen Bericht enthalten.

Abbildung 2: Nordnordwestlich ausgerichteter Schnitt bei Titac North. Dargestellt sind modellierte VTEM-Leitfähigkeits-Anomalien (magenta) und magnetische Anomalien (blau) sowie historische Bohrlöcher mit Ti-Gehaltshüllen (grau) und Cu-Gehaltshüllen (orange); beschriftet für die Bohrlöcher 001–006.

Abbildung 3: Nordwestlich ausgerichteter Schnitt bei Titac East mit modellierten Leitfähigkeits- und Magnetikanomalien für das Explorationsbohrloch.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Mike Dufresne, M.Sc., P. Geol., P.Geo., geprüft und genehmigt, der eine unabhängige qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects – ist.

Eine Erläuterung der QA/QC- und Datenüberprüfungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im zuletzt eingereichten technischen Bericht des Unternehmens, der unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Green Bridge Metals

Green Bridge Metals Corporation ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von Vorkommen mit kritischen Mineralien in Tier-1-Jurisdiktionen konzentriert. Das Projekt South Contact Zone des Unternehmens in Minnesota beherbergt Titan-Kupfer-Vanadium-Mineralisierung im Duluth-Komplex. Das Unternehmen verpflichtet sich zu verantwortungsvollen Explorationspraktiken und zum Aufbau inländischer Lieferketten für die Mineralien, die für die saubere Energiewende und nationale Sicherheit erforderlich sind.

Im Namen von Green Bridge Metals Corporation

David Suda, President und Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David Suda, President & CEO

Tel: 604-928-3101

E-Mail: investors@greenbridgemetals.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen bezüglich: des Zeitplans, des Umfangs und der Durchführung des Bohrprogramms der Phase 2 bei Titac, einschließlich des für Oktober 2026 erwarteten Beginns, der Anzahl, Tiefen, Bohrmeter, Abstände und Konfigurationen der geplanten Bohrlöcher sowie des Einsatzes und des Zeitplans der Cascade-Akustikbohrgeräte und der Foraco-Diamantbohrgeräte; die Fähigkeit des Phase-2-Programms, Erweiterungen der Mineralisierung bei Titac North zu erproben und die bestehende Mineralressourcenschätzung für Titac South um Titac North zu erweitern; die potenzielle Ermittlung einer Kupferressource bei Titac South und die potenzielle Einbeziehung von Kupfer, Vanadium, Nickel, Kobalt und Platingruppenmetallen in eine künftige aktualisierte Mineralressourcenschätzung; die Durchführung und die Ergebnisse von geophysikalischen Bohrlochmessungen, hydrogeologischen Arbeiten, Mehrfachelementanalysen und metallurgischen Studien; den Einsatz und die Wirksamkeit geologischer, geophysikalischer und blockmodellbasierter Interpretationen, unter anderem für die Zielauswahl bei Bohrungen und die Ressourcenerweiterung; das Potenzial für Folgebohrungen und weitere Explorationen bei Titac East sowie an anderen Standorten des Projekts; die erwarteten Vorteile der bestehenden Genehmigungen und die Fähigkeit des Unternehmens, Explorationsarbeiten bis zum 1. April 2028 durchzuführen; sowie das längerfristige Ziel des Unternehmens, Titac in Richtung einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung, einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung sowie weiterer Genehmigungs- und ingenieurtechnischer Studien voranzutreiben. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen, Schätzungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, Ausrüstung, Personal und Material; des Zeitplans, der Kosten und des Abschlusses geplanter Explorationsaktivitäten; der Genauigkeit und Zuverlässigkeit historischer und aktueller geologischer, geophysikalischer, hydrogeologischer, analytischer und metallurgischer Daten; der geologischen Kontinuität und der Interpretation der Mineralisierung; des Erhalts und der fortdauernden Gültigkeit erforderlicher Genehmigungen und Zulassungen; Rohstoffpreise und Marktbedingungen; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, bei Bedarf Finanzmittel zu akzeptablen Konditionen zu beschaffen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Verzögerungen, Änderungen des Umfangs oder der Absage von Explorationsprogrammen; Einschränkungen hinsichtlich Auftragnehmern, Ausrüstung, Arbeitskräften, Zugang, Wetter, Logistik und Kosten; erfolglose oder nicht aussagekräftige Bohr-, Analyse-, geophysikalische, hydrogeologische oder metallurgische Ergebnisse; Ungewissheiten bei der geologischen Interpretation und der Schätzung der Mineralressource; den spekulativen Charakter der Mineralexploration und -erschließung; die Unfähigkeit, die bestehende Mineralressourcenschätzung zu erweitern, zu aktualisieren oder um weitere Metalle zu ergänzen; die Möglichkeit, dass die Mineralisierung nicht durchgehend oder wirtschaftlich abbaubar ist; Genehmigungs-, Umwelt-, Community- und regulatorische Risiken; Schwankungen der Rohstoffpreise und an den Kapitalmärkten; Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken; sowie die sonstigen Risiken, die in den Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben sind, die unter dessen Profil auf SEDAR+ verfügbar sind. Es kann nicht garantiert werden, dass das Bohrprogramm der Phase 2 wie derzeit geplant beginnen oder abgeschlossen wird, dass seine Ergebnisse eine Erweiterung oder Aktualisierung der bestehenden Mineralressourcenschätzung stützen werden, dass etwaige vermutete Mineralressourcen zu angedeuteten Mineralressourcen hochgestuft werden, dass Kupfer, Vanadium, Nickel, Kobalt oder Metalle der Platingruppe in eine zukünftige Mineralressourcenschätzung einbezogen werden oder wirtschaftlich dazu beitragen, dass weitere Explorationsprogramme oder technische Studien durchgeführt werden oder dass eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung abgeschlossen wird. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür geben kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. 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Die Green Bridge Metals Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 0,051EUR auf Tradegate (23. September 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.

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