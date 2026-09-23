Leichte Angst am Markt – Risikoappetit sinkt - 23.09.2026

Die Risikobereitschaft nimmt spürbar ab. Besonders gefragt sind derzeit Calls auf Dax. Viele Anleger rechnen offenbar mit weiterem Gegenwind.

Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 40 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.

Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Das Interesse an Gold nimmt spürbar zu.

Die Stimmung bleibt angespannt, ohne bereits extremes Niveau zu erreichen.

Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 39“

? wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum wird der DAX nach dem Rückgang als kurzfristig wackelig eingeschätzt. Diskutiert werden Long-Einstiege um 25.470 Punkte mit Stop bei 25.445 sowie mögliche Unterstützung bei 25.442 bzw. 25.400. Auf der Oberseite gilt 25.800 als Zielmarke. Genannt wird zudem ein Knock-out-Long mit Schwelle bei 24.960. Crash-Prognosen bleiben unbegründet.

Die Diskussion spiegelt eine insgesamt neutrale Anlegerhaltung wider.