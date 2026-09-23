Jefferies hebt Valeo auf 'Buy' - Ziel hoch auf 17,85 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Valeo Aktie

Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 14,87 auf Tradegate (23. September 2026, 13:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Valeo Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Valeo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -12,58 %/+47,95 % bedeutet.