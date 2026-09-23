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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies hebt Valeo auf 'Buy' - Ziel hoch auf 17,85 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies stuft Valeo von Hold auf Buy hoch
    • Kursziel steigt von 13,20 auf 17,85 Euro
    • Valeo trotzt fehlender Erholung in China am besten
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Valeo auf 'Buy' - Ziel hoch auf 17,85 Euro
    Foto: Longfin Media - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Valeo von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 13,20 auf 17,85 Euro angehoben. Die anstehenden Quartalszahlen sollten die anhaltende Widerstandsfähigkeit der europäischen Autozulieferer bei gleichzeitig schon niedrigen Bewertungen belegen, schrieb Vanessa Jeffriess am Dienstag in ihrem Branchenausblick. Valeo sieht sie am besten aufgestellt, um der fehlenden Aussicht auf eine Erholung in China zu trotzen./gl/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 18:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 18:19 / ET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Valeo Aktie

    Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 14,87 auf Tradegate (23. September 2026, 13:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Valeo Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Valeo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -12,58 %/+47,95 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 17,85 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 17,85, was eine Steigerung von +20,85% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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