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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies hebt Ziel für AMS-Osram auf 25,50 Franken - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt das Kursziel auf 25,50 Franken an
    • Einstufung für AMS-Osram bleibt unverändert auf Buy
    • Neue VCSEL-Lösung stärkt Position im Optikmarkt
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Ziel für AMS-Osram auf 25,50 Franken - 'Buy'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram von 21,00 auf 25,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der neuen, auf VCSEL-Lasern beruhenden Mikro-Emitter-Lösung für optische Konnektivität als Ergänzung zur bestehenden MikroLED-Technologie sehe er den Sensoren- und Halbleiterhersteller in diesem Bereich stark positioniert, um von einer vertikalen und horizontalen Skalierung zu profitieren, schrieb Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ams-OSRAM Aktie

    Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,25 % und einem Kurs von 24,80 auf Tradegate (23. September 2026, 13:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ams-OSRAM Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,000CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000CHF was eine Bandbreite von -55,65 %/-67,74 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 25,50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 27,16, was eine Steigerung von +9,63% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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