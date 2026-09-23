ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für AMS-Osram auf 25,50 Franken - 'Buy'
- Jefferies hebt das Kursziel auf 25,50 Franken an
- Einstufung für AMS-Osram bleibt unverändert auf Buy
- Neue VCSEL-Lösung stärkt Position im Optikmarkt
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram von 21,00 auf 25,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der neuen, auf VCSEL-Lasern beruhenden Mikro-Emitter-Lösung für optische Konnektivität als Ergänzung zur bestehenden MikroLED-Technologie sehe er den Sensoren- und Halbleiterhersteller in diesem Bereich stark positioniert, um von einer vertikalen und horizontalen Skalierung zu profitieren, schrieb Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ams-OSRAM Aktie
Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,25 % und einem Kurs von 24,80 auf Tradegate (23. September 2026, 13:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ams-OSRAM Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,000CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000CHF was eine Bandbreite von -55,65 %/-67,74 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 25,50 Euro
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kennt jemand ein aktives Forum für den Austausch? Ariva und Cash sind ja auch nur rudimentär mit Nachrichten.
Interessant wird es, wann die ersten Umsätze generiert werden.