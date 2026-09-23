Schaeffler Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 23.09.2026

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Schaeffler Aktionäre einen Verlust von -20,55 % hinnehmen.

Die Schaeffler Aktie notiert aktuell bei 6,9100€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,63 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,2600 € entspricht. Die Schaeffler Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +2,36 % wieder ab und notiert heute bei 6,9100€. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Schaeffler Aktie damit um +5,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,84 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Schaeffler auf -14,31 %.

Während Schaeffler deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,14 %.

Schaeffler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,05 % 1 Monat -5,84 % 3 Monate -20,55 % 1 Jahr +22,30 %

Informationen zur Schaeffler Aktie

Stand: 23.09.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,54 Mrd.EUR € wert.

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Schaeffler Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Schaeffler Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Schaeffler Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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